Mari-Liis Jakobson: erakorralised valimised on võimulolija Vene rulett

Mõtlesin pühapäeva õhtul, et palun tehisarul refereerida erakorraliste valimiste korraldamist puudutavaid poolt- ja vastuargumente. Aga muidu nii abivalmis ja töökas kratt lõi mulle sõrad vastu ja teatas, et ma võiksin küsida mõne teise teema kohta. Ei ole vist kõnekamat näidet illustreerimaks seda, et erakorralistest valimistest on saanud rohkem verbaalne sõjatanner kui ratsionaalse debati objekt, kirjutab Mari-Liis Jakobson Vikerraadio päevakommentaaris.

Pühapäeval toimus Prantsusmaal parlamendivalimiste teine voor. Erakorraliselt. Ja peagi peaks vahetuma Eestis valitsus, samuti erakorraliselt. Meilgi on küsitud, miks ei võiks Eestis toimuda antud olukorras hoopis erakorralised valimised. Iseäranis on meil nende korraldamist nõudma hakanud üks opositsioonierakond, kes pole jäänud rahule oma valimistulemusega, aga tema tuules veel mõned teisedki. Siinsamas Vikeraadio saate "Uudis+" Vox Populi rubriigiski on seda häälekalt nõutud.

Mis instrument see erakorraliste valimiste esilekutsumine siis on ja miks seda tehakse? Eestis pole erakorralisi valimisi seni toimunud ja ka nende esilekutsumine on üsna keeruline. Sisuliselt on need mõeldud vaid nendeks olukordadeks, kus puudub koostöövõimeline valitsus. Oletame näiteks, et praegune valitsuskoalitsioon – Reformierakond, sotsid ja Eesti 200 lähevad pöördumatult tülli ning keelduvad koos edasi valitsemast, ning kahel järjestikusel peaministrikandidaadil ei õnnestu toimivat valitsuskoalitsiooni kokku saada. Või avaldab osa praeguse koalitsiooni saadikuid riigikogus umbusaldust valitsusele või peaministrile. Samuti tuleb erakorralised valimised esile kutsuda juhul, kui riigikogu ei suuda vastu võtta riigieelarvet või kui valitsus on korraldanud referendumi, mis on seotud nende usaldusega, ja valitsus peaks selle kaotama.

Ehk siis: erakorralised valimised on mõeldud tõhusat valitsemist takistava punnseisu eemaldamiseks. Neid ei korraldata seepärast, et eelmiste valimiste tulemus vale oleks olnud.

Tõsi, on riike, kus erakorralised valimised on üsna tavapärane nähtus. Näiteks Kanada. Või Hispaania. Või eriti markantse näitena Bulgaaria, kus on viimase nelja aasta jooksul toimunud juba neljad valimised. Aga kõigis neis kutsub valimised esile võimuerakond, mitte opositsioon, ja enamasti korraldatakse neid siis, kui valitsuspartei näeb, et tal on soodne võimalus oma saadikurühma suurendada, või siis ei jää midagi muud üle.

Näiteks kuulutas Hispaania peaminister Pedro Sanches umbes aasta eest välja valimised ennekõike seetõttu, et tema vasakkoalitsiooni sees olid erimeelsused kasvanud sedavõrd suureks. Valimiste tulemusel õnnestus Sanchesil säilitada õhkõrn enamus regionaalsete kandidaatide abiga.

2017. aastal kutsus Ühendkuningriigis erakorralised valimised esile toonane peaminister Theresa May, kelle toetusreitingud olid parasjagu oluliselt paremad kui viimatine tooride valimistulemus. Ametlik põhjendus oli, et ta küsib endale varasemast tugevamat mandaati, et rääkida läbi Brexiti üle. Saatuse irooniana May konservatiivid hoopis kaotasid kohti ning muutusid Brexiti hääletustel hoopis Põhja-Iiri unionistide pantvangiks.

No ja veidi vähem kui kuu aega tagasi kuulutas Prantsusmaal erakorralised parlamendivalimised välja president Emmanuel Macron, kelle liberaalsed jõud kaotasid märkimisväärselt kohti Euroopa Parlamendi valimistel. Macron põhjendas seda väitega, et rahvas on rääkinud ning ta ei jäta seda vastuseta, ning on aeg saavutada selgus ja enamus ka Prantsuse parlamendis. Miks ta seda tegi, on arusaamatuks jäänud paljudele poliitikavaatlejatele. Tema liberaalid olid parlamendis küll parajasti vähemusvalitsuses, aga reitingud ei ennustanud küll sugugi seda, et nad oma tulemust parandada võiksid. Ja läkski vastupidi – valimised võitis hoopis vasakpopulistlik liit, teisena finišeerusid paremradikaalid ning Macroni liberaalid hoopis kaotasid kohti. Et ükski neist jõududest ei saanud enamust, võib muidugi spekuleerida, et nüüd tuleb vähemalt aastaks võimule tehnokraatide valitsus ja see kahtlemata sobiks Macronile, keda samuti meie ajastu üheks tehnokraatlikumaks poliitikuks on tituleeritud. Aga kui lubate mulle ühe jõhkravõitu metafoori, siis demonstreeris Macron kujukalt ka erakorraliste valimiste sarnasust Vene ruletiga.

Muidugi on erakorralistel valimistel ka omad eelised. Näiteks näitavad mitmed teadusuuringud, et erakorraliste valimiste korraldamine aitab taastada valijate vankuma löönud usaldust valitsuse vastu. Kui poliitikud omavahel enam kokku leppida ei suuda, ongi õiglane minna ja küsida kõrgema võimu kandja käest järele, kuidas edasi. Aga sama hästi aitab poliitikute usaldusväärsust tõsta ka see, kui valimised püsivad regulaarsed ning poliitikud on suutelised tõhusalt ja tsiviliseeritult rahvalt saadud mandaati teostama.

