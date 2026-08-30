Michal: opositsioon paanitseb, lugu kehvast majandusest ei kanna

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et üleskutsed korraldada riigis pärast valitsuse tagandamist erakorralised valimised näitavad, et opositsioon on paanikas, sest narratiiv kehvast majandusseisust ei kanna enam.

"Opositsiooni narratiiv kehvast majandusest ei kanna enam. Neil hakkas kiire, sest valimisteni enam see jutt, et oleme majandusega mülkas, vastu ei pea. See lugu on rajatud valedele ja propagandale, mis praeguseks on avalikult ka statistikaameti poolt faktidega ümber lükatud," kirjutas Michal sotsiaalmeedias.

Michal rõhutas, et tema peaministriks oleku aastatel on majandus kogu aeg kasvanud ja palgakasv olnud hinnakasvust märksa kiirem. "Viimasest 17st aastast on majandus kasvanud 14-l."

Michali sõnul on kokku varisenud ka katastroofinarratiiv energeetikas. "Käesoleva aasta juunis ja juulis oli kõige odavam elektri börsihind Euroopa Liidus Soomes ning Soome järel odavuselt teisel kohal oli Eesti. Hinnatõus, mis Eestit sõjašoki ja maailmamajanduse trendide tõttu vaevas, on languses. Juulis oli meie hinnakasv kõige madalam Euroopa Liidus," märkis Michal.

Lisaks kaotas peaministri sõnul opositsioon initsiatiivi presidendivalimistel. "EKRE ei osale, Isamaa ei suuda olla ühtne ja Keskerakond tahab põhiseadusvastaselt keelata saadikutel valida presidenti."

Ta ütles, et opositsiooni närvilisus ei tule riigi halvast käekäigust, sest Eestil on viimasel kahel aastal läinud seni arvatust märksa paremini.

"Kogu EKRE, Isamaa ja Keskerakonna ühine strateegia on üles ehitatud sellele, et Eesti riigil ja rahval läheb halvasti. Kui majandusel läheb paremini, ettevõtjate ja inimeste kindlustunne paraneb, on opositsioonil mure, sest nende poliitiline kütus saab otsa. Kui majandus arvati olevat kahanemises, süüdistas opositsioon kahenemises valitsust. Majandus ja tarbijate kindlustunne kasvavad. Meie plaan on kandnud vilja, otsused, reformid ja eelarvevalikud on õiged. Kasv on sellega seotud," lausus Michal.

"Katastroofinarratiividele on inimesed, elu ja faktid kriipsu peale tõmmanud ja seepärast opositsioon paanitseb. Majanduskasvule tuleb hoogu anda, see peaks olema kõigi erakondade eesmärk. EKREIKE poliitiline mängurlus pole Eesti majanduskasvu ja inimeste huvides," lõpetas peaminister.

Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valimised.