Lehtede juhtkirjad jäid eriarvamusele erakorraliste valimiste vajalikkuses

Kui Postimees leidis juhtkirjas, et erakorralised valimised võiks tuua Eesti poliitikasse värskust, siis Delfi leidis, et erakorraliste valimiste jutt pole siiras ja ei maksa lasta end sellest lollitada.

Eesti kaks suuremat erameedia väljaannet jäid täiesti erinevatele arvamustele erakorraliste valimiste vajalikkuses, mille käisid välja EKRE, Isamaa ja Keskerakond.

"Eesti poliitika on järgmiseks pooleks aastaks sattunud tiksuvasse olekusse, mis vajaks hädasti värskendust. Erakorralised valimised on selleks täiesti normaalne demokraatia instrument, et rahvaesindajate mandaati värskendada," kirjutas Postimees juhtkirjas.

Leht lisas, et Reformierakonna ja Eesti 200 valitsuse mandaat on paraku juba ühiskonna silmis enne korralisi valimisi lõpuni ära kulunud. Samuti ollakse riigikogus vähemuses. Seetõttu ei ole näha, et suudetaks või soovitaks veel ette võtta mingeid otsustavaid samme.

Delfi seevastu leidis juhtkirjas, et jutt erakorralistest valimistest on praegu paljuski mugavuspositsioonilt õhku tulistamine. Seda tehakse teadmisega, et valimisi keegi Eestis niisama välja kuulutada ei saa. Küll saab nende nõudmisega mobiliseerida enda taha rahulolematust, mis praegust valitsust saadab.

"Isamaa, Keskerakond ja EKRE, kui te mõtlete oma juttu tõsiselt, siis näidake seda tegudega: leidke riigikogus 51 häält, kes on valmis Kristen Michali valitsuse päriselt kukutama. Alles siis tekib teie jutule tõsiselt võetavam sisu. Kui te sellise enamuse leiate, siis on ju igati loogiline, et panete ka ise kokku uue valitsuse ehk kõrvaldate Reformierakonna ja Eesti 200 võimult erakorraliste valimistetagi."