Opositsioonierakonnad kutsuvad üles erakorralisi valimisi korraldama

Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valimised.

"Isamaa teeb kõigile riigikogu erakondadele ja sõltumatutele saadikutele ettepaneku alustada konsultatsioone eesmärgiga viia venitusteta läbi põhiseaduses sätestatult uued, ennetähtaegsed riigikogu valimised. Selle käivitamiseks on asjakohane vastavalt põhiseadusele avaldada Kristen Michali valitsusele umbusaldust," seisis pühapäeval avaldatud Isamaa volikogu poliitilises avalduses.

"Selleks, et Eesti saaks liikuda edasi, peab Michali valitsus astuma tagasi. Uued valimised on algus usalduse taastamiseks ning koht ausaks kodanike tagasisideks ja tulevikuootuste määratlemiseks," märkis Isamaa avaldus.

Laupäeval kutsus erakorralisi valimisi korraldama ka Keskerakond, sest partei hinnangul kujutab valitsuse saamatus riigi juhtimisel endast julgeolekuriski.

Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul on riigikontrolli värske raport kaitsevaldkonnas toimuva kohta tõend valitsuse süsteemsest läbikukkumisest.

"Kaitsekuludega on praegune valitsus õigustanud nii ootamatuid maksutõuse kui ka suurde miinusesse lastud riigieelarvet, samuti inimeste halvenenud toimetulekut. Nüüd on tulnud ilmsiks puudujäägid, mida ükski riik endale praeguses julgeolekuolukorras lubada ei saa. Mastaapne segadus riigikaitses paneb ohtu kogu riigi julgeoleku. Enam ei piisa mõne ametniku või ministri tagasiastumisest. Tagasi peab astuma kogu valitsus ja esile tuleb kutsuda erakorralised valimised," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul ei ole riigikaitsekriis valitsuse ainus probleem. "Majandusprognoos näitab, et valitsusel puudub sisuline plaan majanduse elavdamiseks ja riigivõla kontrolli alla saamiseks, samal ajal süvenevad probleemid hariduses, energeetikas ja sotsiaalvaldkonnas, inimeste toimetulek halveneb. Praegune valitsus ei lahenda kriise, vaid lükkab neid edasi ja kommunikeerib tegelikkust ilusamaks. See ei ole juhtimine," rääkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul ei saa lahendustega riigikogu valimisteni oodata, sest Eesti kaotab väärtuslikku aega ning probleemide lahendamine muutub veelgi keerulisemaks.

Sel nädalal otsustas EKRE juhatus saata pöördumine kõikide parlamendiliikmete poole ettepanekuga kutsuda Kristen Michali vähemusvalitsus võimalikult kiiresti tagasi.

Erakonna esimehe Martin Helme saadetud pöördumises seisab, et Michali valitsus on juba ammu kaotanud ühiskonna enamuse toetuse, nüüd on valitsus kaotanud ka riigikogu enamuse toetuse. "Koalitsioonierakondade toetus vireleb juba pikemat aega paariteist protsendi kandis, mis on Eesti ajaloos pretsedenditu ning demokraatlikus süsteemis ebanormaalne," ütles Helme.

Helme pakub Reformierakonna ja Eesti 200 valitsuskoalitsiooni alternatiiviks kahte võimalust.

"Esiteks, me moodustame valimisteni nn ajutise valitsuse, millesse on kaasatud kõik poliitilised jõud peale Reformierakonna ja Eesti 200 ning mis kaasab võimalikult ulatuslikult päevapoliitikas mitteosalevaid eksperte. Taoline valitsus ei saa ega tohigi langetada olulisi või pika mõjuga otsuseid, vaid omab ühte lihtsat ülesannet: viia riik valimisteni nii, et ei kuritarvitataks täidesaatva võimu vahendeid teadmises, et kaotada pole enam midagi," ütles Helme.

Teise võimalusena näeb EKRE sarnaselt Isamaa ja Keskerakonnaga erakorraliste valimiste korraldamist.

"Olukorras, kus parlament on ummikseisus, tuleb otsustamine anda võimalikult kiiresti kõrgeima võimu kandja ehk rahva kätte. EKRE on valmis konstruktiivselt ja rahvuslikku ühishuvi silmas pidades osalema mõlema välja pakutud variandi ellu viimises," märkis Helme.

Reformierakonna ja Eesti 200 võimuliit jäi parlamendis vähemusse, kui umbes kolm nädalat tagasi teatasid Eesti 200 kuulunud Kalev Stoicescu ja Reformierakonda kuulunud Meelis Kiili, et lahkuvad oma senistest erakondadest.