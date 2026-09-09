X!

Kõlvart: erakorralised valimised on praegu reaalselt võimalikud

Eesti
Foto: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Pool aastat enne valimisi alanud ministrite väljavahetamine ja kriisid mitmes valdkonnas on selge märk, et Eesti vajab erakorralisi valimisi, ja isegi kui sotsid on väitnud, et nemad seda ei toeta, võib ka nende arvamus muutuda, ütles veebisaates "Otse uudistemajas" Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart.

Kõlvart märkis, et praegune valitsusremont, kui ministrikohalt lahkuvad kaitseminister Hanno Pevkur ja energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (mõlemad Reformierakond), näitab, et praegusel võimuliidul pole enam päästa midagi, isegi remondiga mitte.

"Mulle tundub, et tõenäoliselt ka valitsuserakonna sees ehk Reformierakonnas ei ole praegu kõige stabiilsem seis. Kui ministrid otsustavad, et nad poliitikas ei jätka, siis nad ei näe perspektiivi. Nad ei näe ka perspektiivi enda koduerakonnale," lausus ta.

Kui arvestada võimuliidu madalat toetust ja kaitsevaldkonna skandaali, siis oleks mõistlik korraldada erakorralised valimised, leidis Kõlvart.

"Aga vaatame olukorda väga pragmaatiliselt – nii palju kui poliitikud suudavad üldse pragmaatiliselt olukorda vaadata – me näeme, et võtmevaldkondades meil on kriis. Kaitsevaldkond, haridusvaldkond, tervishoiuvaldkond, nüüd ka energeetikavaldkonnas tuleb uus poliitiline juht. Igas valdkonnas on vajalik uus käik, uus hingamine," lausus Kõlvart.

Kaitsevaldkonnas toimuva kohta märkis Kõlvart, et kuigi kaitseminister Pevkur on teatanud tagasiastumisest, ei ole see piisav.

"Vastutus on minu arvates täna eelkõige poliitiline ja laiem kui ainult ühe ministri vastutus ja süsteemne korralagedus ei ole ainult kaitseministeeriumi probleem," ütles ta.

"Mina seda näen sellisel viisil ja selleks, et ka rahvas saaks anda sellele hinnangu juba praegu, kuna usaldus valitsusele ja riigikogule on täna rekordiliselt väike, siis mis on väljapääs sellest poliitilisest kriisist? Minu arvates ainult erakorralised valimised. Lihtsalt mida varem, isegi kui kolm-neli kuud varem kui seitsme kuu pärast, on see juba praeguses olukorras vajalik. Siis saab nende asjadega tegelda süsteemselt, mitte nii, et tulevad uued ministrid ja tegelevad valimiskampaaniaga," lisas Kõlvart.

Kuigi sotsiaaldemokraadid on öelnud, et nemad erakorralisi valimisi ei toeta, näeb Kõlvart, et selleks on siiski võimalus.

"Reaalsuses see võimalus on olemas, sest meil on unikaalne olukord, et meil on vähemusvalitsus. Opositsioonil on hääli rohkem kui koalitsioonil ja see on poliitiliste valikute koht. Ja me oleme näinud ka seda, et poliitikute puhul, sealhulgas ka sotsiaaldemokraatide puhul, on võimalik ka see, et arvamus võib muutuda ja päris kiiresti. Ehk meie eesmärk on näidata, et see (erakorraliste valimiste) vajadus on olemas. Ja mulle tundub, et see argument, et erakorralised valimised ei pea tulema, kuna me ei jõua korraldada debatti, no ei ole päris siiras," lausus Kõlvart.

"Täna ühiskond saab hinnata, kes päriselt soovib muutusi, aga kes ütleb päris avameelselt, et kuna meie reiting ei ole piisavalt kõrge ja konkurentide reiting on kõrge, siis ootame ikkagi pool aastat, et olukord muutub, siis saame ka rohkem kohti riigikogus. See on see signaal, mis on antud ühiskonnale vaatamata sellele, et täna päriselt oleks võimalik olukorda muuta," lisas ta.

Reitingute ja riigikogu valimiste kohta märkis Kõlvart, et keegi ei suuda ennustada, mis märtsis valimispäeval tegelikult juhtuma hakkab. Eesmärk on Keskerakonnal nagu igal teisel erakonnal: pääseda valitsusse ja praeguse toetuse pealt võiks loota ka valimiste võitmist.

Võimalike võimuliidukombinatsioonide kohta märkis Kõlvart, et liit Reformierakonnaga oleks pigem välistatud.

"Reformierakonnal oli piisavalt palju aega selleks, et enda kontseptsiooni realiseerida ja näidata, mida nad suudavad saavutada majanduses, kaitsevaldkonnas. Meie arvates Reformierakond ei saanud sellega hakkama. Seega meie eesmärk oleks koalitsioon, kus järgmised neli aastat Reformierakond ei oleks," lausus Kõlvart.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Kontserdielamused

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:45

Särekanno: minu suhe võimsate raviomadustega artišokiga on väga kirglik

12:44

Kõlvart: erakorralised valimised on praegu reaalselt võimalikud

12:40

Kunstivarguste laine paneb Prantsusmaa muuseume kultuuriväärtuste kaitset tugevdama

12:32

Nafta hind tõusis üle 100 dollari barrelist

12:31

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

12:26

Alaealist noormeest süüdistatakse vihavaadetest kantud süütamistes ja vägivallas

12:24

Pesur oli Hiinas kuues, Randalu võistluse lõpetas tehniline rike

12:20

Raadiouudised (09.09.2026 12:00:00)

12:12

Google investeerib Soome 13 miljardit ja hakkab sealset tuumaenergiat ostma

12:02

Rail Balticu rongihange kukkus läbi

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.09

India ettevõttega kontakti loomise ajal võtmerollides olnud isikud vaikivad

08.09

Kaimo Kuusk: kui minister mind ametist vabastab, siis nii see on Uuendatud

08.09

Datasel: meie andmed näitavad RKIK-i lepingute väärtuseks üle 150 miljoni euro

08.09

Eesti püsib PISA tulemustega maailma tipuriikide seas

08.09

Island kutsus Trumpi kaardipostituse tõttu välja USA suursaadiku

08.09

Venemaalt väljaviidud raha hulk tõusis rekordtasemele

08.09

Sõja 1658. päev: Saksamaa saadab Ukrainale enda varudest veel püüdurrakette Uuendatud

12:31

Sutt teatas ministriametist taandumisest Uuendatud

08.09

Tartumaal hukkasid jahimehed kaks noort karu

06:17

Norstat: Isamaa toetus langes viimase kolme aasta madalaimale tasemele

ilmateade

SPORT

12:24

Pesur oli Hiinas kuues, Randalu võistluse lõpetas tehniline rike

11:53

Endine maailma neljas reket naaseb 11-kuulise vigastuspausi järel väljakule

11:20

Otepää MK-etapi korraldajad tahavad sellest teha aegade vingeima suusapeo

10:47

Shelton peatas poole ööni kestnud matšis Alcarazi tagasituleku

loe: kultuur

11:49

Pika tänava festivali programm on pühendatud vanavanemate päevale

11:45

Liis Nimik: tegelikkusest ja väljamõeldisest

11:36

Urmas Vadi avaldas novellikogu "Armastuse hambajäljed"

10:49

Selgusid Etnokulpide nominendid

loe: eeter

12:45

Särekanno: minu suhe võimsate raviomadustega artišokiga on väga kirglik

11:19

Loodusfotograaf Sven Zacek: loodus on teinud mulle väga palju kingitusi

10:56

Arst: Pärnu metanoolitragöödia oli esimene proovikivi hilisemale Covidile

10:25

Sildvee debüüt "Pealtnägijas": kooli algusaeg ajas vanemad vallaga tülli

Raadiouudised

10:30

Seadusemuudatus võimaldab isiklikuks tabeks toodetud taastuvenergiat teistega jagada

09:55

Õpiränne kogub populaarsust ka kutseõppurite seas

09:55

Riik võib hakata äriregistrist kustutama aruannetega hilinenud ettevõtteid

09:20

Raadiouudised (09.09.2026 09:00:00)

08.09

Päevakaja (08.09.2026 18:00:00)

08.09

Väikesaarte laevaliine ähvardab järgmise nädala reedel streik

08.09

Infortar Agro ostab Leedu põllumajanduskontserni Litagra

08.09

Euroopa autotööstus võitleb ellujäämise nimel

08.09

Teravilju ohustav fusarioos levib tänavu tavapärasest ulatuslikumalt

08.09

Raadiouudised (08.09.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo