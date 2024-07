Tallinna uued kiiruskaamerad trahvisid esimesel töönädalal sadu inimesi

1. juulil alustasid pärast viivitusi tööd Reidi tee, Narva maantee ja Pirita tee ristmiku kiiruskaamerad. Politsei- ja piirivalveameti ida prefektuuri liiklusmenetlustalitluse eriasjade uurija Toomas Paap ütles, et esimesel nädalal välja saadetud 545 trahviteadet on ühe ristmiku kohta suur arv.

"Mida suurem on kiirus, seda piiratum on juhi nägemisväli ning seda rohkem kulub aega ja meetreid auto peatamiseks näiteks ootamatu takistuse teele ilmumisel. Iga piirkiirusele lisatud kilomeeter suurendab tõenäosust sattuda õnnetusse ning raskendab võimalikke vigastusi. Kindlasti on 545 trahviteadet suur arv," ütles Paap.

Maikuus politsei tehtud sõidukiiruste mõõtmised näitasid, et Reidi tee, Narva maantee ja Pirita tee ristmikul rikutakse liiklusreegleid väga tihti. Maikuus tuvastas politsei Pirita teel vahetult enne Narva mnt ristmikku 40 sõidukiiruse ületamist, neist suurimad kiirused 79 ja 82 kilomeetrit tunnis. Reidi teel suunaga Narva mnt poole 41 rikkumist. Kesklinna poolt tulles, vahetult enne Reidi teed, oli mai lõpus sõidukiiruse ületajate arv juba tunduvalt suurem, küündides ligi 200 kiirustajani.

Viis aastat tagasi käivitunud Kristiine ristmiku kiiruskaamerad tuvastasid toona esimese kuu jooksul üle 600 rikkumise.