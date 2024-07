Tartu linn üritab peletada Emajõe äärest purjutajaid

Avaturu ja Rahu silla vaheline ala on Tartus juba aastaid olnud linna ja politsei huviorbiidis. Sinna kogunevad pidevalt nii nooremad kui ka vanemad õllesõbrad.

"Ma olen endine metsavaht, kalamees olen kõva, mulle meeldib see koht. Aga üldiselt siin istuda eriti palju ei saa – "kuule peremees, äkki saad ühe suitsu anda, kuule jäta mulle ka lonks õlut" – no issakene, ega ma mingi vaestemaja juhataja ei ole. Kõik, kes siin istuvad, põhimõtteliselt nad midagi joovad," rääkis Mati.

Kaldapiirde läheduses on näiteks ka Tasku keskus, Dorpati hotell ja Tartu bussijaam. Pärast 15 ettevõtte murelikku pöördumist otsustas linn, et esimese muudatusena hakkab alal igapäevaselt käima turvapatrull. Pikemas plaanis võiks probleemi lahendada moodsa kaldapromenaadi ehitus. Kuna see on veel kauge tulevik, otsitakse praegu odavamaid ja kiiremaid lahendusi.

"Ettevõtjad on teinud meile ettepaneku, et võiks eemaldada sealsed pingid, eemaldada sealse haljastuse, et muuta seal viibimine ebamugavaks. Meie muidugi linnavalitsuse poole pealt peame vaatama, et on terve rida teisi inimesi, kes seda kohta sooviksid kasutada. Me ei saa päris nii, et igalt poolt linnaruumist võtame kõik asjad ära. Me kindlasti mõtleme läbi ja arvestame sellega, et oleks ettevõtjatel võimalik seal tegutseda," lausus Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Samuti hakatakse alale seadma kõlareid, et jõe ääres kostaks muusika.

"Panna just klassikalist muusikat, et neid inimesi kultuurselt harida. Ja kes ei soovi selles keskkonnas enam olla, siis lähevad siit ära," ütles Tartu turu tegevjuht Rene Kiis.

"Praegu Vanemuise teatri ja sümfooniaorkestriga seda mõtet arendame edasi. Ja see ei ole lihtsalt, et kuskil mängib mingi muusika, vaid et tutvustada Tartu linna, uhket Vanemuise orkestrit ja nende salvestisi. Saab olema põnev projekt lähinädalatel," lisas ta.

Kas klassikaline muusika kampasid asukohta vahetama paneb, tartlane Mati öelda ei osanud. Praegune plaan talle aga meeltmööda kindlasti ei ole.

"Mulle meeldib ikka estraad, tavalised laulud. Aga klassikaline muusika, no vabandage väga, ei ole minu rida," ütles Mati.