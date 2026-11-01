Hiina kommunistlik partei kavandab ametnike rangemat kontrolli

Hiina kommunistlik partei (HKP) kavatseb karmistada järelevalvet oma ametnike üle, uurides nende vara ja veebitegevust, selgub pühapäeval avaldatud partei dokumendist.

HKP mõjuvõimsa keskkomitee dokumendi avaldas riiklik uudisteagentuur Xinhua pärast sel nädalal Pekingis peetud iga-aastast täiskogu, mis keskendus valitsemisele ja korruptsioonivastasele võitlusele.

President Xi Jinping on oma enam kui kümme aastat kestnud valitsusaja jooksul korruptsiooni vastu karmilt võidelnud, püüdes lõksu tuhandeid ametnikke ning kõrvaldades kümneid võimsa keskkomitee liikmeid ja hulga kõrgeid sõjaväelasi.

Pühapäeval avaldatud resolutsioon, mis visandab partei poliitilise suuna, kutsub üles ametnike rangemale kontrollile.

"Alustades kõrgetest ametnikest, karmistame ametnike igakülgset juhtimist ja regulaarset järelevalvet, kehtestades ranged nõuded kogu nende karjääri vältel," seisis dokumendis.

"Uurimise alla võetakse need, kelle perekonna vara ja kulutused ületavad tunduvalt nende tavapärast sissetulekut ning viiakse läbi vastavad kontrollid," seisis resolutsioonis, lisades, et suurema järelevalve alla satuvad ka ametnike abikaasade ja laste äritegevused.

"Reguleerime paremini partei liikmete käitumist internetis," lisati.

Resolutsioonis seisis, et partei võitleb ka virtuaalvaluutade ja plokiahela kaudu toimuva korruptsiooniga.

Neljapäeval lõppenud täiskogu oli vastu võtnud otsuse partei täieliku ja range valitsemise edendamise kohta, mis hõlmab kaadrite seas korruptsiooni vähendamist, teatas Xinhua.

Riiklik meedia oli kinnitanud veel 33 kõrge ametiisiku väljaviskamist, sealhulgas endise poliitbüroo liikme ja kunagise Hiina kõrgeima kindrali Zhang Youxia.

Toetajate sõnul edendab Hiina korruptsioonivastane puhastus puhast valitsemistava, kuid analüütikud on öelnud, et nende sammude eesmärk on sillutada teed Xi võimu pikendamisele 2027. aasta teisel poolel toimuval partei kongressil.

Pühapäevane keskkomitee resolutsioon kutsus üles ka parteisisese demokraatia tõhususe parandamisele, pakkudes liikmetele rohkem võimalusi oma arvamuse avaldamiseks ja julgustades neid suud puhtaks rääkima.

"Me peame toetama ja täiustama parteisisese demokraatia teostamise süsteeme, austama partei liikmete põhipositsiooni ja kaitsma nende demokraatlikke õigusi," seisis dokumendis.