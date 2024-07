Haapsalus taasavati Evald Okase muuseum

2003. aastal loodud Evald Okase muuseumi 19. sajandist pärineva amortiseerunud hoone korda tegemine läks kokku maksma üle miljoni euro ja raha tuli selleks nii toetusmeetmetest kui ka asutuste, ettevõtete ja eraisikute käest. Lisaks korraldati kunstioksjone. Renoveerimise projekteeris arhitektuuribüroo Flux Projekt.

"Hoone on saanud uue skeleti, kõik tehnilised kommunikatsioonid on kaasajastatud, küte on majas lõpuks ometi. Tegemist on maja taassünni või uuesti ehitamisega. Läbi terve maja on pandud metallkarkass sisse, seinad on uuesti üles ehitatud, toestatud, rääkimata maja välisilmest," ütles Evald Okase muuseumi juhatuse liige Üla Koppel.

Laupäeval õhtul peeti Okase muuseumi taasavamistseremoonia ja avati kaks näitust. Väljapanekud on nii esimesel kui ka teisel korrusel.

"Saab näha Evald Okase mitmekülgset loomingut. Esimesel korrusel on meil näitus, mille on kureerinud Mai Levin. Siin on tööd esil Eesti kunstimuuseumist ja Tartu kunstimuuseumist. Teisel korrusel on meil Evald Okase muuseumi enda kogudest püsiväljapanek. Seal on ajatelge mööda tema noorusest kuni päris lõpuaastateni välja," lausus Evald Okase lapselaps Mara Ljutjuk.

Küttesüsteem lubab muuseumil tegutseda nüüd ka muul ajal kui ainult suvel.

"Aga eri rütmis. Suviti ikka kuurortlinna rütmis, nagu ikka oleme olnud, sügiseti nädalalõputi pigem ja talveperioodil kokkuleppel. Muul ajal hakkavad majas toimuma erinevad üritused, kontserdid, kindlasti saab rentida ruume, erinevad kursused. Kindlasti tahaks kohalikule kogukonnale pakkuda iga teine kuu kokkusaamise kohta, kus on mõni kultuursündmus ja saab jutustada," lausus Ljutjuk.

Alates pühapäevast on Evald Okase muuseum avatud kõigile huvilistele.