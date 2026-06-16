Remonti läinud Tallinna Tammsaare majamuusemist kaob peale taasavamist raamatukogu

1Partner Ehitus alustas juunis Tallinna linnavaraameti tellimusel Tammsaare majamuuseumi ajaloolise peahoone, abihoone ja õueala rekonstrueerimist.

"Tammsaare majamuuseumi rekonstrueerimise eesmärk on kaasajastada hoone viisil, mis säilitab selle kultuuripärandilise väärtuse ja arhitektuurilise terviklikkuse ning tagab, et see säilib ka tulevastele põlvkondadele," ütles 1Partner Ehituse juht Üllar Hinno.

Tööde käigus restaureeritakse fassaad ja interjöör, tugevdatakse kandekonstruktsioone, uuendatakse ruumiprogrammi ja näitusealad ning rajatakse kaasaegsed tehnosüsteemid.

Energiasäästu saavutamiseks soojustatakse katuslagi ja põrandad, parendatakse akende soojapidavust, rajatakse soojustagastusega ventilatsioon ning hooned ühendatakse kaugküttevõrguga.

Rekonstrueerimise käigus parandatakse ka ligipääsetavust, sealhulgas paigaldatakse invalift, uuendatakse väliala, rajatakse uus haljastus ning parandatakse külastajate teenindamise võimalusi.

Raamatukogule otsitakse uusi ruume

Peale rekonstrueerimist jääb maja vaid Tammsaare majamuuseumi käsutusse. Varem hoones paiknenud raamatukogu peab otsima endale uued ruumid.

"Praegu pakub Kadrioru raamatukogu teenuseid aadressil Narva maantee 63, kuhu jäädakse 2028. aasta lõpuni," ütles Tallinna Raamatukogude pressiesindaja Gethe Rohumägi.

Üürilepingu lõppemise järel soovitakse kolida Kadrioru raamatukogu avaramale pinnale, kus oleks senisest rohkem ruumi nii raamatutele kui ka külastajatele.

"Praegu töötame selle nimel, et leida Kadrioru piirkonnas raamatukogule uus sobiv pind," sõnas Rohumägi.

Tulevase asukoha kohta saab täpsemat infot jagada, kui otsused on tehtud, lisas Rohumägi.

Muuseumi haldava Tallinna kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino on varem ERR-ile öelnud, et tema nägemuses saavad esimesel korrusel olema muuseumi arhiiv, avatud ruum näitusteks ja koosviibimisteks ning loodetakse teha teoks ka mõte loomeresidentuurist.

Vaino lisas, et on teadlik sellestki, et kohalikud muretsevad, kas maja jääb edasi armsaks kogukonnakeskuseks.

"Võime kinnitada, et muuseum jääb avatud ustega paigaks, kuhu on oodatud kõik kohalikud lapsed ja täiskasvanud, meie esimesel korrusel saab olema mõnusaid paiku, kus aega veetmas käia. Ka remondi ajal jääb aed avatuks, et seal suurte puude all soovi korral raamatut lugeda, lastega istuda või koera jalutada," lausus Vaino.

Kadrioru raamatukogu on piirkonnas ringi rännanud varemgi: 1953. aastal avati Kadrioru noortepargi ruumides (Koidula tänav 21) Tallinna mererajooni IV raamatukogu. Kasutada oli sel ajal ainult üks tuba pindalaga 12,8 ruutmeetrit.

1962. aastal koliti aadressile Koidula 3. 2000. aasta suvel eraldati Kadrioru raamatukogule kaks tiiba Tammsaare muuseumi alumisest korrusest ja 2001. aasta novembris avatigi nendes ruumides raamatukogu, mis sai eriti populaarseks just lastega perede hulgas.

Tallinna Kirjanduskeskus on loodud 2017. aasta alguses ning koondab Eesti kirjanike A. H. Tammsaare, Mati Undi ja Eduard Vilde pärandit.