Meri on Pirita randa sel suvel tavalisest rohkem kiviklibu toonud

Pirita linnaosa valitsus on rannalisi häiriva kiviklibuga kursis ning soovitab rannakülastajatel ujumise asukohta hoolikalt valida.

"Eks igal aastal koguneb Pirita randa ka kive ja eriti palju on neid Merivälja poolses otsas. Kindlasti on Pirita rand pikk ja lai, on võimalik valida ka selline koht, kus seda kiviklibu ei ole sedavõrd palju. Soovitan kindlasti olla ka väga ettevaatlik. Me vaatame sellele küsimusele kindlasti uuesti tuleval nädalal otsa, kas ja mida siis rannakülastajate jaoks teha, et neil oleks võimalikult mugav," rääkis Pirita linnaosa valitsuse avalike suhete nõunik Kristel Ditmann.

Keskkonnaameti maapõue spetsialist Tiit Rahe säärases looduslikus kiviklibus midagi ohtlikku ei näe.

"Suurem lainetus, mis nädalavahetusel oli, tõenäoliselt on peenemad osad lihtsalt nende kivide vahelt ära viinud ja seepärast lihtsalt hetkel tundub, et seal on suuremate kivide kontsentratsioon ühes kohas. Merevesi kulutab ja ümardab neid kive päris hästi, seega kui mõned kivid tõesti on teravad, siis inimestele võib see põhjustada ebameeldivusi. Looduslikust rannast neid kive tegelikult ei tohiks ära võtta, kui loodus on sinna need viinud, siis setitanud, siis las need olla seal," rääkis Rahe.

Kui osade rannakülastajate jaoks on kiviklibu tavapärane nähtus, siis teised peavad seda pigem häirivaks asjaoluks.

"Ei häiri. Meri ongi looduslik ja ongi huvitav nendest ju mööda minna, otsida vastav rada, kuidas saada merre. Ebamugav ei ole, sest siin enamasti on peenike klibu ja siis need merekarbid ainult," rääkis Merike.

"Häirivad ikka, oleks parem, kui oleks puhas," ütles Nadežda.

"See on natuke valus. Kui siin ringi liigume, siis oleme juba omale tee leidnud, siin liigume ringi. Aga seal on nii palju kive, et kõndida on võimatu, jalgadele väga valus," ütles Nastja.