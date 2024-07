Eesti päästjad sõitsid Hispaaniasse metsatulekahjusid kustutama

Päästjad on Hispaanias kaks nädalat ja siis sõidab sinna teine meeskond.

Mitu Lõuna-Euroopa riiki on hädas suurte metsapõlengutega. Tänavu on abi palunud nii Hispaania, Prantsusmaa, Kreeka kui ka Portugal.

Päästjad võtavad Hispaaniasse kaasa kergemad ühekihilised kustutusriided ja kergema kiivri, mis rohkem õhku läbi laseb. Kohapeal saavad nad kolmepäevase väljaõppe.

Päästjate kinnitusel soovivad nad õppida hispaanlaste kustutustaktikat, mis on kasulik ka Eestis.

"See ei ole otseselt veega kustutamine, vaid see ongi tihti tuletakistusribade tegemine, vastutule tegemine. /.../ Me kustutame praegu ainult veega sisuliselt, meie päästja tihti tormab metsa voolikuga, võib-olla ei ole vaja kohe tormata. Ühesõnaga, kogu see mõttemaailm, kuidas tulekahju saab võib-olla ka eemalt piirata," rääkis päästeameti päästetööde osakonna ekspert Kaarel Langemets.