Tallinna loomaaeda jõudnud tiigrid harjuvad Tiigrioruga

Tallinna loomaaias on praegu kolm tiigrit: tüdrukud Danuta ja Ohana ning poiss Aleksander.

Kõige rohkem meeldib tiigritele ümbritsevat jälgida, magada ja loomulikult süüa. Äsja valminud Tiigriorg on siiani tiigritele meele järele olnud.

"Kui vaadata vähemalt Danuta käitumise järgi, kes on kõige rohkem saanud Tiigriorgu avastada, siis temale küll meeldib. Ta käib julgelt ringi, nuusib, on saanud katsetada ka seda, kuidas on endale süüa haarata kõrgemalt kui maapinna pealt," rääkis loomaaia direktor Kaupo Heinma.

Noored tiigrid Ohana ja Aleksander harjuvad veel uue koduga.

"Millal ta nüüd jõuab sinna, kus ka inimesed teda näevad, ma usun, et lähiajal. Aga meie jaoks on kõige olulisem looma heaolu ja turvalisus ja seejärel ka siis see, et inimestel oleks võimalik tema tegevustest osa saada," ütles Heinma.

Kuigi tiigrid veedavad aega pigem üksi, on siiski lootust, et Ohana ja Aleksander varsti ka omavahel sõbrustama hakkavad.

"Aga meie väike Aleksander, kes ei ole tegelikult väga väike, aga ikkagi noor Aleksander, kes Šotimaalt tuli ja on kolmeaastane, ja Ohana loodetavasti üha rohkem hakkavad teineteist tundma saama ja võiksid mingil hetkel ka täitsa koos toimetada ja miks mitte ka peret luua," rääkis Heinma.