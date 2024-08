Prokuratuur süüdistab Vene meediale kirjutanud ajakirjanikku riigireetmises

1994. aastal naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse omandanud Burceva töötas alates 2017. aastast Vene meediakontsernis Rossija Segodnja erinevate veebiväljaannete jaoks, käsitledes Eestis toimunud avalikke sündmusi, selgitas süüdistust riigiprokurör Eneli Laurits.

Burceva töid avaldati prokuröri sõnul Venemaa propaganda huve teenivate online-uudiste ja muude meediatekstide juures. Ka pärast Euroopa Nõukogu kehtestatud Venemaa-suunalisi sanktsioone jätkas Burceva tööd Kremli propagandakanali Rossija Segodnja omaniku ja tegeliku kasusaaja Dmitry Kiselyovi huvides, märkis prokurör.

Süüdistuse kohaselt oli Burceva teadlik oma tegevuse keelatusest ja jätkas sanktsioneeritud tegevust ka pärast uudisteportaali Sputnik Eesti tegevuse peatamist sanktsioonide rikkumise tõttu 2019. aastal.

Aastatel 2020–2023 jätkas Burceva meediasisu tootmist Baltnews.ee portaalile kasutades selleks pseudonüümi Alan Torm.

Kogutud tõendid viitavad riigiprokuratuuri hinnangul sellele, et Burceva rikkus teadlikult rahvusvahelisi sanktsioone.

Kohtueelse uurimise tulemusel järeldas kaitsepolitsei, et Burcevat ei saa kuidagi pidada sõltumatuks, objektiivseks ja neutraalseks ajakirjanikuks.

Kaitsepolitseiameti hinnangul viitavad tõendid, et Burceva on Kremli agressiivseid eesmärke teenitavate portaalide kasuks töötanud propagandist, kelle tegevuse uurimine osutas lisaks rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumisele ka riigivastasele kuriteole.

Burceva läbis 2019.–2021. aastal magistriõpinguid Sevastopoli Riiklikus Ülikoolis, kus läbis Venemaal registreeritud eraluurefirma juhi ja endise FB vastuluureohvitseri kureeritud ning juhitud info- ja hübriidkonfliktide õppekava. Kaheaastase magistriprogrammi eesmärk on koolitada välja rahvusvahelise meedia töötajaid ja analüütikuid, kes oleks Venemaa hübriidohtude vastase võitluse esirinnas, märkis prokurör.

Pärast õpingute lõpetamist andis Burceva õppeprogrammi juhiga koostöös välja raamatu "Hübriidsõda maailma pärast", mis kirjeldab globaalset hübriidsõda, mille peab võitma Venemaa. Raamatut reklaamiti Eestis kirjutatuna, kuna teos avaldati väidetavalt Eestis elava politoloogi L. B. Sveti nime alt, mis oli tegelikkuses Burceva pseudonüüm, teatas prokuratuur.

Raamatu sisu on Eesti Vabariiki halvustav ja seeläbi mõeldud lõhestama Eesti ühiskonda ning diskrediteerima Eesti Vabariiki ja selle institutsioone, lisas prokurör.

Riigiprokuratuuri hinnangul viitavad süüdistuses esitatud tõendid sellele, et Burceva pani Eesti kodanikuna toime riigireetmise Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud vägivallata tegevuse kaudu.

Burceva on vahi all alates 1. märtsist. Tema kaitsja Sven Sillar tegi ettepaneku asendada vahi all olek elektroonilise järelevalvega. Riigiprokurör Laurits seda aga ei toetanud. Prokuröri sõnul on oht, et Burceva võib üritada end Venemaal varjata.

Sillar esitas ka avalduse saata süüdistus tagasi prokuratuuri, väites, et see sisaldab puudusi. Kohus teeb selles küsimuses otsuse 14. augustil.