Kohus mõistis Vene meediale kirjutanud ajakirjaniku süüdi riigireetmises

Karistuse kandmise alguseks loetakse Burceva kinnipidamise päev, 28. veebruar 2024. Kaitsja taotluse süüteomenetlusega tekitatud kahju hüvitamiseks jättis kohus rahuldamata, teatas maakohtu pressiesindaja.

Süüdistuse järgi rikkus Svetlana Burceva rahvusvahelist sanktsiooni, töötades Vene Föderatsiooni meediafirma RIA Rossija Segodnja heaks, mille juht Dmitri Kisseljov on kantud finantssanktsioonide nimekirja. Nii tegi Burceva sanktsioonialusele isikule kättesaadavaks majandusressursse, kirjutades RIA Rossija Segodnja/Baltnews veebiväljaandele artikleid ja tehes artiklite juurde fotosid.

Samuti süüdistati Burcevat selles, et ta on loonud ja pidanud Eesti Vabariigi vastast suhet välismaalase Roman Romatševiga ja abistanud teda ning Vene Föderatsiooni organisatsiooni R-Tehnot Eesti iseseisvuse ja sõltumatuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Kohus võttis vastu kõik esitatud tõendid, luges need lubatavaks ning leidis, et Burceva süü on täies mahus tõendamist leidnud.

Kohus tuvastas, et Romatšev on FSB reservohvitser, kes on eraluure ettevõtte R-Techno juht. Ettevõtte ülesandeks on muu hulgas luua reserv Venemaa Föderatsioonis kujunevale infosõja ja psühholoogiliste operatsioonide vastasele süsteemile. Romatševi ülesandeks oli Sevastopoli Riikliku Ülikooli magistriprogrammis "Info- ja hübriidkonfliktid" mitte ainult külalisõppejõuna esineda, vaid ka värvata tudengite hulgast tulevasi mõjuagente.

Kohtu hinnangul oli Romatševi ja Burceva suhte loomise eesmärk hakata avaldama koostöös erinevaid kirjutisi, mis oleks suunatud Vene Föderatsiooni välis- ja julgeolekupoliitilistel eesmärkidel Vene Föderatsiooni mõjutustegevuse elluviimiseks muu hulgas ka nn lähivälismaal.

Burceva kirjutas Romatševi teadmisel raamatu "Hübriidsõda maailma pärast. "Kus toimub tema Kurski lahing"", mis sisult on propagandistlik teos, milles puuduvad sõltumatule analüüsile omased tunnused, leidis kohus. Raamatus manipuleeritakse ajalooliste faktidega, levitatakse valeteavet ja tekitatakse usaldamatust riigi võimu vastu. Peale raamatu avaldamist hakkas Roman Romatšev kohe seda reklaamima eesmärgiga raamatut maksimaalselt levitada, muu hulgas Eestis ja teistes Balti riikides.

Riigireetmises süüdistatav Svetlana Burceva kohtus Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Karistuse mõistmisel arvestas kohus, et süüdistatavale on ette heidetud kavatsetult mitme aasta vältel rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumist.

"Märkimisväärselt suureks panuseks saab pidada kaastöö tegemist Kisseljoviga seotud meediaväljaannetega, kuid sealjuures tuleb arvestada asjaoluga, et artiklite arv ei olnud ajalist perioodi arvestades väga suur. Võttes arvesse, et teosüü on keskmiselähedane, asjas puuduvad karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud ning arvestades kuriteo toimepanemise asjaolusid ja süüdistatava isikut, on kohane karistus kaheaastane vangistus," teatas kohus.

Riigireetmise pani Burceva kohtu hinnangul toime tahtlikult, kuid kohus leidis, et süü jääb siiski miinimumi lähedale.

"Tegemist oli ühe raamatuga ning laiemale üldsusele mõju avaldamise aeg oli väike. Samuti tuleb karistuse määra valikul arvestada asjaoluga, et Svetlana Burceva on varem kriminaalkorras karistamata. Seda kõike arvestades leiab kohus, et prokuröri poolt taotletud karistus kuus aastat vangistust vastab Svetlana Burceva süü suurusele, teda iseloomustavatele andmetele ning karistuse eesmärkidele."

Arvestades asjaoluga, et kuriteod langesid ühele ajaperioodile ning on oma sisult mingil määral sarnased, mõistis kohus Burcevale liitkaristuseks kuus aastat vangistust.

Menetluskuluna tuleb Burceval tasuda sundraha 2215 eurot ning lepinguliste kaitsjate kulud jäid täies ulatuses samuti tema enda kanda.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Otsuse peale võib esitada apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.