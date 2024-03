Kohus vahistas Vene meediale artikleid kirjutanud ajakirjaniku

Svetlana Burceva (57) viibib märtsi algusest vahi all seoses oma kaastööga Venemaa riiklikule meediale.

Eesti Ekspress kirjutas, et kaitsepolitsei kahtlustab naist rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises. Tallinnas elav Eesti kodanik Burceva kirjutas artikleid ja tegi fotosid veebiväljaandele Baltnews.com.

Baltnews.com on osa Venemaa valitsusega seotud meediakontsernist Rossia Segodnja. Euroopa Liit on kehtestanud nii Rossija Segodnja kui selle peadirektori Dmitri Kisseljovi suhtes sanktsioonid.

Burceva kriminaalasi sai avalikuks kolmapäeva hommikul Tallinna ringkonnakohtus, kus advokaat Sven Sillar taotles tema vahi alt vabastamist.

Riigiprokuratuur esitas taotluse Burceva vahistamiseks 29. veebruaril ning Harju maakohus võttiski naise 1. märtsil vahi alla, et takistada tal uute kuritegude toimepanekut ja võimalikku pakkuminekut Venemaale.

Varem on Burceva töötanud ajakirjanikuna veebiväljaandes Sputnik Eesti, mis 2019. aastal sanktsioonide tõttu tegevuse Eestis lõpetas. Eelmisest aastast kuulub ta erakonda KOOS, mille üks liidreid Aivo Peterson on riigireetmise süüdistusega kohtu all.