Venezuela tõkestab kümneks päevaks sotsiaalmeediaplatvormi X

Venezuela režiimi juht Nicolas Maduro teatas neljapäeval, et USA sotsiaalmeediaplatvorm X tõkestatakse riigis kümneks päevaks.

"Telekommunikatsiooni eest vastutav riigiasutus eemaldab kümneks päevaks Venezuelas ringlusest sotsiaalvõrgustiku X ehk endise nimega Twitter," kinnitas Maduro.

Maduro oli enne seda süüdistanud ettevõtte omanikku Elon Muski rünnakus tema tagasivalimise vastu.

Brasiilia, Colombia ja Mehhiko valitsused nõudsid samal ajal, et Venezuela keskvalimiskomisjon avaldaks eelmisel kuul toimunud vaidlustatud valimiste tulemused.

Ühisavalduses teatati, et kuigi kõik kolm riiki võtsid teadmiseks ülemkohtu kontrolliprotsessi, mille president Maduro algatas oma võidu kinnitamiseks, siis lähtuvad nad eeldusest, et komisjon on seaduslikult volitatud organ valimistulemuste läbipaistvalt avalikustamiseks.

Venezuela opositsioonijuht hoiatas neljapäeval tohutu väljarände eest, kui Maduro väidetava valimisvõidu järel võimule jääb.

"Kui Maduro valib jõuga võimule jäämise, siis võime me näha seninägematut migratsioonilainet: kolm, neli, viis miljonit venezuelalast väga lühikese aja jooksul," rääkis Maria Corina Machado.

Venezuela võimud esitasid päev varem neljale ajakirjanikule terrorismisüüdistuse pärast seda, kui nad riigis valimiste järel puhkenud rahutuste ajal vahistati.

Venezuelas puhkesid protestid mõni tund pärast seda, kui president Maduro kuulutati 28. juuli valimiste võitjaks. Inimõigusorganisatsioonide teatel on meeleavalduste ajal hukkunud vähemalt 24 inimest ning Maduro on kinnitanud enam kui 2200 inimese vahistamist.