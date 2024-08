Kohus ei rahuldanud Vana Baskini Teatri kaebust kultuuriministeeriumi vastu

Kohus otsustas jätta poolte menetluskulud poolte endi kanda.

Tegu on jõustumata otsusega. Otsuse peale võib esitada apellatsiooni hiljemalt 9. septembrina.

Veebruaris teatas 19 aastat tegutsenud Vana Baskini teater, et lõpetab selle aasta lõpus tegevuse.

Vana Baskini teatri juht Aarne Valmis sõnas toona ERR-ile, et lõpetamisotsus on seotud kultuuriministeeriumi otsusega teatrile 2024. aastaks tegevustoetust mitte jagada. "Me oleme kultuuriministeeriumile aastaid pinnuks silmas olnud," leiab ta. "Me oleme sellest kottimisest solvunud."

Valmis rääkis, et ministeeriumilt küsiti 2024. aastaks 165 000 eurot, kuid lepitud oleks ka vähemaga.

Varemgi ministeeriumi tegevustoetusest ilmajätmise tõttu kohtusse kaevanud teater otsustas ka sel korral kohtu poole pöörduda.

Vana Baskini teater on kutseline teater Tallinnas, mille asutas 2005. aastal Eino Baskin pärast Vanalinnastuudio toonase trupi koondamist.