USA justiitsministeerium kaalub Google'i tükeldamist

Nädal pärast seda, kui kohtunik otsustas, et tehnoloogiahiiu Alphabeti tütarettevõte Google on ebaseaduslikult monopoliseerinud veebipõhise otsinguturu, kaalub USA justiitsministeerium muuhulgas tehnoloogiahiiglase, mille väärtus on umbes kaks triljonit dollarit, tükeldamist, teatasid New York Times ja Bloomberg News.

Justiitsministeeriumi advokaadid on arutanud võimalust müüa Androidi operatsioonisüsteem, mis on üks kõige sagedamini mainitud lahendustest.

Ametnikud kaaluvad ka võimalust sundida Google'it müüma AdWordsi, Google'i otsingureklaami programmi, ning Chrome'i veebilehitseja võimalikku müüki, vahendavad allikad.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja ütles, et nad hindavad kohtulahendit ja kaaluvad järgmisi samme kooskõlas kohtu suuniste ja asjakohase monopolivastase õigusraamistikuga.

Google kavatseb otsuse edasi kaevata. Järgmisel kuul seisab Google'il ees veel teine monopolivastane kohtuvaidlus USA justiitsministeeriumiga.

Justiitsministeeriumi teised võimalused hõlmavad Google'i sundimist jagama andmeid konkurentidega ning meetmete kehtestamist, et takistada Google'il ebaõiglase eelise saavutamist tehisintellekti turul, vahendavad asjatundjad.

Kohtuprotsessi käigus selgus, et Google maksis ettevõtetele, sealhulgas Apple'ile, ainuüksi 2021. aastal üle 26 miljardi dollari, et jääda Safari brauseris vaikimisi otsingumootoriks. Need tehingud võimaldasid Google'il luua otsinguturul monopoli ja ebaõiglaselt alla suruda konkurentsi, leidis kohtunik.

Neil Chilson, endine USA föderaalse kaubanduskomisjoni (FTC) peatehnoloog, ütles, et jutt Google'i tükeldamisest on täielik soovunelm. "Kohtunik Mehta üsna tavapärane monopolivastane lähenemine ei viita sellele, et tükeldamine oleks tõenäoline lahendus. Tükeldamine ei lahendaks põhiküsimust, mille kohus leidis probleemseks: eksklusiivsed lepingud vaikimisi otsingumootori positsioonide jaoks," ütles ta.

Vahetult pärast kohtuniku otsust tegi konkurent DuckDuckGo ettepaneku keelata need eksklusiivsed lepingud.

Eelmisel nädalal tehtud otsus kinnitas, et Google rikkus monopolivastast seadust, kulutades miljardeid dollareid ebaseadusliku monopoli loomiseks ja vaikimisi maailma otsingumootoriks saamiseks. Otsust peetakse föderaalvõimude esimeseks suureks võiduks suurte tehnoloogiaettevõtete turgu valitseva positsiooni vastu.

Alden Abbott, endine FTC peanõunik, ütles, et Google'i erinevate äride müük oleks katastroofiline, kuid ebatõenäoline. "Apellatsioonikohus lükkas 2001. aasta USA vs Microsoft juhtumis kindlalt tagasi selle ettevõtte tükeldamise, kuigi kohus leidis, et ebaseaduslik monopoliseerimine ei loonud kasulikke tõhususi. Google'i jagamist tõenäoliselt ei nõuta. See on õnneks nii. Google'i jagamine oleks üks kõige majanduslikult hävitavamaid tegusid Ameerika monopolivastase seadusandluse ajaloos," ütles ta.