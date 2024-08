Pärnusse Põlendmaale kavandatav tuulepark jõuab sügisel avaliku aruteluni

Enefit Green ja Sunly soovivad Pärnusse Põlendmaale rajada tuuleparki ning eriplaneering jõuab sügisel avaliku aruteluni. Tuuleparke arendavad ettevõtted ütlevad, et parkide arendused on pikalt ette planeeritud ja valmivad vaatamata keerulistele aegadele majanduses.

Pärnu linna Paikuse osavalda Põlendmaale on kavas rajada 12 tuulikuga tuulepark. Ettevõtted Enefit Green ja Sunly arendavad parki juba aastast 2020 ning kumbki firma soovib alale paigaldada kuus tuulikut.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius rääkis ERR-ile, et eriplaneeringu esimeses etapis selgitati välja tuulepargile sobilik asukoht ja hinnati keskkonnamõjusid. Praeguseks on jõutud eriplaneeringu teise etappi. "Seal siis töötatakse juba täpsemalt välja detailne lahendus ja tuulikute arv ja nende paiknemine. Liigume praegu üsna jõudsalt sellel suunal, et ilmselt see park sinna ikkagi tuleb ja Pärnu linn saab esimesed suuremad tuulikud ja need hakkavad paiknema Põlendmaa alal, kus on elanikkonda vähem ja kus häiring on väiksem," lisas ta.

Omavalitsus ja tuulepargi arendajad on kokku leppinud panustamises kohaliku kogukonna heaolusse. Nii tuleb arendajatel välja ehitada ja korrastada nii ümberkaudsed teed ja tänavad kui pakkuda turuhinnast odavamat elektrit.

Planeeringu kehtestamiseni läheb veel aga aega, sest sügisel seisab ees planeeringu avalik väljapanek ja arutelu. Põlendmaa tuuleparki on kavas ehitama hakata järgmise aasta teises pooles.

Enefit Greenil on praegu ehituses ja arenduses kokku kaheksa tuuleparki, neist neli Eestis. Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik ütles, et kuigi keeruline olukord majanduses mõjutab ka arendajaid, on tuulepargid pikalt ette planeeritud investeeringud.

"Tuulepargi arendajaid keeruline majandussituatsioon mõjutab sellevõrra, kuivõrd me näeme, kui palju tarbitakse elektrienergiat hiljem," ütles Kaasik. "Meie viime enda planeeringud kindlasti lõpuni, et olla valmis ja suutlikud tulema riiklike tellimustega kaasa."

"Peame hästi hoolikalt silmas ka seda, et kuidas elektrienergia tarbimine turul kas suureneb, väheneb või stabiliseerub, täpselt selliselt me paneme ka ehitusi endal töösse," lisas Kaasik.

Sunly tegevjuht Priit Lepasepp ütles, et tuuleparkide arendust keerukas aeg majanduses oluliselt mõjutanud ei ole.

"Ei ole halba ilma heata. Kui muudes sektorites infrastruktuuri ei ehitata, siis on ka arendajatel ja tootjatel lihtsam ehitada tuuleparke täna. Nii et taastuvenergeetika ja tuuleenergeetika järgnevatel aastatel läheb väga hästi ja investorid on nõus investeerima," lisas Lepasepp.

Lepasepa sõnul arendab Sunly Eestis kokku 12 tuuleparki.