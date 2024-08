Tallinna loomaaia lasterong on lapsi 35 aastat rõõmustanud

Kõik 35 aastat loomaaias jaamaülema ametit pidanud Mati Sink ütles, et raudtee on lastele alati rõõmu pakkunud. Kõige tähtsamaks peab ta põlvkondade vahetumist, sest ikka ja jälle leitakse tee tema juurde tagasi.

"Paljud lapsed on selle rongiga üles kasvanud. Mulle tulevad siia noored vanaemad-vanaisad, kes paitavad oma väikesel võsukesel pead, põlvepikkusel, ütlevad: "Tead, väikseke, kui mina nii väike olin, mina ka sõitsin selle rongiga."," meenutas Sink.

Lasterong on loomaaia üks asendamatu osa, mille ajalugu ulatub nõukogudeaega. Loomad on ikka põhilised, kuid väikest puhkust pakub rong ka lapsevanematele.

"Aga rong on ikka kirss tordi peale, et kui sa oled magusa tordi ära söönud ja siis see kirss on seal otsas, siis on "ahhhh". Ja vanemad on rõõmsad, ütlevad, et käisime loomi vaatamas, aga natukese aja pärast jälle küsivad, et kuule, lähme rongi juurde tagasi, ninasarvik-elevant, lähme rongi juurde tagasi. On ikka tähtis see asi laste jaoks," rääkis Sink.