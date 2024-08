Sõja 909. päev: Zelenski: Kursk näitab, et Vene punased jooned on bluff

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et tema riigi vägede tungimine Venemaa Kurski oblastisse annab tunnistust sellest, et Kremli kättemaksuähvardused on bluffimine. Zelenski kinnitusel on Ukraina kontrolli all Kurski oblastis juba 1250 ruutkilomeetri suurune maaala ja see hõlmab 92 asulat.

Oluline teisipäeval, 20. augustil kell 20.30:

- Sõrskõi: Ukraina jõud on tunginud Kurski oblastis kuni 35 kilomeetri sügavusele;

- Ukraina luure: üle tulnud Vene sõjaväelane lasi õhku Štorm-Z staabi;

- Moskva teatas New Yorki asula hõivamisest Donetski oblastis;

- Zelenski: meie rünnak Kurskis tõestab Venemaa ähvarduste tühisust;

- Zelenski teatel on Ukraina käes 1250 ruutkilomeetrit Venemaa alasid;

- Venemaa tuletõrjujad pole kahe päevaga suutnud kustutada Rostovi oblastis süüdatud naftabaasi;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa viimase ööpäevaga 1330 sõdurit, viis tanki, 26 jalaväe lahingumasinat, 52 suurtükisüsteemi ja 95 autot ja muud sõidukit.

Sõrskõi: Ukraina jõud on tunginud Kurski oblastis kuni 35 kilomeetri sügavusele

Ukraina relvajõudude ülem Oleksandr Sõrskõi ütles, et Ukraina väed on tunginud Venemaal Kurski oblastis 28 kuni 35 kilomeetri sügavusele.

Ta lisas, et Moskva paigutab osa enda sõjaväelastest teistelt rindesuundadelt Kurski oblastisse, et sealseid positsioone tugevdada.

Sõrskõi sõnul saadab Venemaa ka lisajõude Ukrainasse Pokrovski piirkonda, kus on viimasel ajal ühed intensiivsemad lahingud.

Ukraina luure: üle tulnud Vene sõjaväelane lasi õhku Štorm-Z staabi

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraat (GUR) teatas Kiievi poolele üle läinud Vene sõjaväelase edukast operatsioonist, mille käigus lasi ta õhku Štorm-Z staabi koos seal olnud ohvitseridega.

"Projekti "Ma tahan elada" ja leegioni Venemaa Vabadus eduka operatsiooni nimega Kamõš tulemusena lasi Vene sõjaväelane õhku pataljoni Štorm-Z ohvitseride peakorteri ja läks üle Ukraina poolele," teatas GUR teisipäeval sotsiaalmeedias.

Teate kohaselt võttis Vene droonipiloot kutsungiga Silver 2024. aasta talvel ühendust leegioniga ning ütles, et teda ajendab Ukrainaga koostööle juhtkonna süsteemsed sõjalised ja muud kuriteod, sealhulgas kohtuvälised hukkamised, peksmised ja väljapressimised okupatsiooniüksuses. Koostöö tulemusel nimetatud sõjaväelasega sai GUR väärtuslikku luureteavet vaenlase asukoha, tugevuse ja kavatsuste kohta konkreetses rindelõigus.

Nagu teates märgiti, viskas Silver sobival hetkel granaadi Štorm-Z okupatsiooniüksuse staabi keldris asuvasse ventilatsiooniavasse, kus magasid tema pataljoniülem ja teised Vene ohvitserid.

"Keldris oli umbes 15 inimest. Selles ruumis voodi kohal, kus magas pataljoni ülem, oli toru. See viis tänavale sissepääsu juurde ja me otsustasime visata torusse granaadi või paar, et need (inimeste) kõrval plahvataks," kirjutas GUR-i pressiteenistus.

Pärast seda lahkus venelane mööda eelnevalt planeeritud marsruuti ja sisenes Ukraina kontrolli all olevale alale.

"Nüüd on Vene vabatahtlikust saanud leegioni Venemaa Vabadus värvatu, et võidelda kuritegeliku Putini režiimi vastu," seisis GUR-i avalduses.

Zelenski: meie rünnak Kurskis näitab, et Kremli punased jooned on bluff

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul näitab tema vägede tungimine Venemaa Kurski oblastisse, et Kremli kättemaksuähvardused on olnud bluff.

"Oleme tunnistajaks olulisele ideoloogilisele nihkele – naiivne, illusoorne Venemaa nn punaste joonte kontseptsioon, mis domineeris mõnede partnerite hinnangul sõjas, on neil päevil lagunenud," ütles Zelenski Ukraina diplomaatidele esinedes.

Zelenski pidas silmas liitlasi, kes on küll tarninud Ukrainale kaugmaarelvi, kuid ei luba Kiievil neid Venemaa territooriumil asuvate sõjaliste sihtmärkide vastu kasutada, kartes ületada Venemaa presidendi Vladimir Putini seatud nn punaseid jooni. Ta kutsus liitlasi üles olema julgemad oma otsustes, kuidas Kiievit sõjas aidata.

"Maailm näeb, et kõik selles sõjas sõltub ainult julgusest – meie julgusest, meie partnerite julgusest. Ukraina jaoks tehtud vapratest otsustest, julgusest Ukrainat toetada," ütles Zelenski.

Moskva teatas New Yorki asula hõivamisest Donetski oblastis

Vene üksused hõivasid Ukrainas Donetski oblastis New Yorgi (Novgorodske) asula, teatas teisipäeval Vene kaitseministeerium.

Ministeeriumi teatel on New York strateegiliselt tähtis logistiline keskus Donetski oblastis.

Zelenski: Ukraina käes on 92 asulat Venemaa Kurski oblastis

"Tänase seisuga on meie vägede kontrolli all 1250 ruutkilomeetrit vaenlase territooriumi ja 92 asulat," ütles Zelenski esmaspäeval peetud kõnes Ukraina suursaadikutele.

Zelenski kutsus ühtlasi liitlasi taas üles tühistama piirangud kaugmaarelvade kasutamisele, et Ukraina saaks rünnata sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil.

"Ukrainat lahutab Vene armee edasitungi peatamisest rindel vaid üks otsus, mida ootame oma partneritelt: otsus kaugmaavõimaluste kohta," ütles Zelenski kõnes saadikutele.

President oli juba päeval öelnud, et Ukraina väed on ligi kahe nädala eest alanud pealetungis Kurski oblastis saavutamas oma eesmärke.

"Me oleme oma eesmärke saavutamas. Täna hommikul saime uut täiendust oma (vangide vahetamise) fondi," ütles Zelenski.

Ukraina alustas pealetungi 6. augustil, tegemist on Kiievi seni suurima rünnakuga alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest 2022. aasta veebruaris.

Ukraina ametiisikud, teiste seas Zelenski, on öelnud, et pealetungi eesmärk on luua Vene territooriumil puhvertsoon, et kaitsta oma elanikkonda rünnakute eest. Kiiev on ka öelnud, et Vene territooriumile tungimise eesmärk on sundida Moskvat õiglastel tingimustel läbirääkimistele.

Varsti pärast Zelenski avaldust esines sarnase sõnavõtuga ka Ukraina relvajõudude ülem Oleksandr Sõrskõi.

"Oleme saavutamas Kurski oblastis uusi tulemusi ja oleme vahetusfondi täiendanud," kinnitas Sõrskõi.

Ukraina õhurünnakus süttinud naftabaasi kustutamisel sai viga üle 40 Vene tuletõrjuja

Ukraina droonirünnaku järel süttis pühapäeval Venemaal Rostovi oblastis naftabaas, mille teist päeva kestvate kustutustööde käigus on viga saanud juba üle 40 tuletõrjuja.

"Praeguseks on Proletarski rajooni haiglasse pöördunud 41 tuletõrjujat. Neist 18 vaja hospitaliseerimis, reanimatsioonis on viis inimest," teatas Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev esmaspäeva õhtul.

Ta lisas, et viis väga raskes seisundis päästjat viiakse Doni-äärse Rostovi haiglasse ning rajoonihaiglasse on saabunud lisajõudusid, kes aitavad tuletõrjujaid ravida.

Naftabaas Proletarski asula lähistel süttis Ukraina vägede droonirünnaku tagajärjel pühapäeva hommikul ning selle kustutamine jätkus veel ka esmaspäeva õhtul, teatas uudisteväljaanne LigaNet. Linnas kuulutati välja erakorraline olukord.

LigaNet teatas esmaspäeva hilisõhtul satelliidifotode põhjal, et naftabaasi põlengus on tuli levinud juba kümnele kütusemahutile.

Naftabaasi põleng üha laieneb

Rostovi oblasti võimud teatasid teisipäeval, et tuletõrjujad ei ole Proletarski rajoonis asuva naftabaasi põlengut kontrolli alla saanud, ehkki sellega on ametis 500 päästjat.

Tuli on haaranud veelgi rohkem mahuteid ja nüüdseks põleb 74 tsisternist umbes 20, vahendas uudisteagentuur RIA kohalik ametniku infot.

Sotsiaalmeediakanalis Telegram tegutsev väljaanne Baza, mida peetakse lähedal seisvaks Vene õiguskaitseorganitele, teatas, et tuli on levinud 10 000 ruutmeetrile ja selle kustutamine võtab veel mitu päeva.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1330 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 601 800 (võrdlus eelmise päevaga +1330);

- tankid 8518 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 16 521 (+26);

- suurtükisüsteemid 17 156 (+52);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1166 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 926 (+1);

- lennukid 367 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 13 864 (+55);

- tiibraketid 2438 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 23 142 (+95);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2885 (+22).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.