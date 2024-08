Jõhvis loodetakse eestikeelsele õppele üleminekul lastevanemate toele

Ida-Virumaa keskuses, Jõhvi vallas ollakse eestikeelsele õppele üleminekuks valmis. Kergemaks teeb protsessi see, et haridusasutustel on õnnestunud leida kvalifitseeritud õpetajad.

Endise nimega Jõhvi vene põhikoolis, praeguses Jõhvi Kesklinna koolis läheb esimesse klassi üle 80 õpilase. Kooli juht ei usu, et 1. ja 4. klassis toimuv täielikule eestikeelsele õppele üleminek tekitaks lastele raskusi. Protsessi toetab seegi, et kool on suutnud leida kvalifikatsioonile vastavad õpetajad.



"Konkurss oli tihe, kaheksale ametikohale oli peaaegu 30 avaldust. Nii et meil oli, kelle vahel valida, ja me oleme kõik õpetajad leidnud," sõnas Jõhvi Kesklinna kooli direktor Irina Šulgina.

On oluline, et eestikeelse õppele üleminekul toetaksid last kõik osapooled, ka kodu, ütles Jõhvi haridusnõunik Maria Laanemäe.



"Kõik lapsed on erinevad, mõnel läheb lihtsamalt, mõnel tekivad sel teel raskused. Aga ma arvan, et meie haridusasutustes on piisavalt palju pädevaid õpetajaid ja tugispetsialiste. Ja kui ka pere toetab oma last ja piltlikult öeldes ütleb: "Jah, sa saad hakkama, sul tuleb hästi välja", siis ma arvan, et me saavutame need tulemused, mida haridusreform ette näeb," sõnas Laanemäe.

Jõhvi kahes põhikoolis läheb sel sügisel esimesse klassi kokku üle 120 õpilase.