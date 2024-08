Maakohtu esimees peab Pakosta otsust sõnamurdlikuks

Viru maakohtu esimehe Liina Naaber-Kivisoo sõnul toob uue justiits- ja digiministri Liisa Pakosta otsus tühistada nelja kohtuniku konkursid kaasa menetlusaja pikenemise ning see on kohtute esimeeste hinnangul ka sõnamurdlik.

"Viru maakohtus on juba praegu üks tsiviilosakonna kohtunikukoht täitmata. 2025. aastal pensioneeruvad veel neli kohtunikku. See tähendab, et kohtuasju lahendavaid kohtunikke on kolmandiku võrra vähem. Viru maakohtu jaoks on see oluline ja väga suuresti tuntav mõju töötegemisele. Taoline otsus toob paratamatult kaasa menetlusaja pikenemise," ütles Naaber-Kivisoo.

Ta liusas, et samuti peab arvestama, et kohtunikukonkursi korraldamine võtab keskeltläbi aega seitse-kaheksa kuud, millele lisandub keskmiselt kuu, kui inimene saab tööle asuda. "Nii et praegusel otsusel on pikemaajalisem mõju."

"Ka teiste kohtute esimehed peavad kohtunikukohtade täitmata jätmist lubamatuks ja välja kuulutatud konkursi tühistamist sõnamurdlikuks," ütles Viru maakohtu esimees.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tühistas eelmise justiitsministri Madis Timpsoni poolt suve alguses välja kuulutatud konkursi nelja uue kohtuniku leidmiseks, viidates riigi kärpeplaanidele.

"Seoses 23. juulil ametisse astunud valitsuse eesmärgiga kärpida haldusalas tööjõu- ja majandamiskulusid ning tegevus- ja sihtotstarbelisi toetusi kolme aasta jooksul 10 protsenti, 2025. aastal viis protsenti, 2026. aastal kolm protsenti ja 2027. aastal kaks protsenti tunnistan kehtetuks justiitsministri 30. mai käskkirja nr 42 "Kohtunikukoha konkursiteade"," märkis Pakosta oma käskkirjas.

30. mail kuulutas tollane justiitsminister Madis Timpson oma käskkirjaga välja konkursi nelja kohtuniku leidmiseks: ühele Viru maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale Narva kohtumajas, ühele Viru maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale Rakvere kohtumajas ning kahele Harju maakohtu tsiviilosakonna kohtuniku kohale.