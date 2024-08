Hollywoodi põneviku võtted sulgevad 18. septembril Laagna tee Tallinnas

Laagna tee otsa on ilmunud ajutised infotahvlid, mille kohaselt on tee alates 18. septembri kella 19.00-st kuni järgmise hommiku kella 7.00-ni suletud. Lasnamäe linnaosavanema kohusetäitja Kirill Klaus ütles ERR-i venekeelsete uudiste toimetusele, et Laagna tee suletakse seoses filmivõtetega.

"Tõepoolest, need sildid pandi Laagna teele üles, tõsi küll, juba enne ametlikku kooskõlastamist transpordiametiga. Praegu käib kooskõlastamine, mis viiakse ilmselt lõpule juba täna või homme. Linnaosa valitsus teavitab kõiki elanikke filmimisega kaasnevatest muudatustest," ütles Klaus ERR-i venekeelsetele raadiouudistele.

Laagna teel filmitakse Hollywoodi spioonisarja "Agentuur", mille peaosas on Michael Fassbender, märkis Klaus.

"Ütlen kohe ära, et piirangud ei ole kaugeltki nii mastaapsed kui "Teneti" võtetel Laagna teel (2019. aastal - toim.). Need kehtestatakse ainult üheks õhtuks ja ööks," märkis Klaus.

Tema sõnul tuleb piiranguid siiski ka ühe päeval, kui 9. septembril toimuvad kella kaheksa ja kuue vahel filmivõtted Raadiku sillal. Jalakäijad saavad seda silda siiski kasutada vaheaegadel, mida tehakse regulaarselt võtete vahel.

Küsimusele, kuidas töötab ühistransport filmivõtete ajal, vastas Lasnamäe linnaosavanema asetäitja, et liiklus suletakse peamiselt autodele ning ühistranspordile tehakse mööndusi. "Ühistransport saab liikuda, aga mitte kogu aeg. Sellele tuleb oluliselt vähem piiranguid kui teistele transpordiliikidele," ütles Klaus ja märkis, et täpsem info sõiduplaanide kohta ilmub järgmise nädala alguses.

"Igal juhul on Hollywoodi seriaali filmimine linnale ja riigile tervikuna suur pluss. Mis seal salata, pärast "Teneti" filmimist Tallinnas kuulsid meist väga paljud inimesed ja Lasnamäest sai palju populaarsem koht, sealhulgas ka filmitegijate jaoks. Olen kindel, et ka linn saab sellest midagi. Tuletan meelde, et pärast "Teneti" võtteid ehitati laste mänguväljak, mille avasime Pae tänaval. Ka nüüd saab linn kindlasti siit mingeid hüvesid," märkis ta.

Eestis filmitava spioonipõneviku "Agentuur" toodavad stuudiod Paramount+ ja Showtime, selle produtsendid on George Clooney ja Grant Heslov ja peaosas Michael Fassbender. Seriaali kahe esimese episoodi režissöör on Joe Wright.

Seriaal põhineb Prantsuse menusarjal "Salateenistus".