Solman Jurtšenkost: ma arvan, et sotsidel on pikem pink

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus kohtub kolmapäeval linnapea Jevgeni Ossinovski ning sotsiaaldemokraatide esitatud Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadi Julianna Jurtšenkoga. Piirkonna esimehe Riina Solmani sõnul on viimased päevad toonud Jurtšenko kohta juurde küsimusi, aga vastuseid mitte.

Pärast kohtumist ütles Solman ERR-ile, et Jurtšenko andis osadele küsimustele päris ammendavad vastused, aga osades küsimustes minu jaoks ta veenev ei olnud. "[Veenev ei olnud] meeleparanduse moment. Kuidas seoses ametikohaga muutuvad seisukohad," ütles Solman.

Solman rääkis, et Jurtšenkol seisab nüüd ees kohtumine Reformirakonna ja Eesti 200-ga ja seejärel kohtuvad omavahel neli Tallinna koalitsiooni osapoolt.

"Me oleme oma koalitsioonipartneritega selles juba kokku leppinud, et kui nemad kohtuvad Julianna Jurtšenkoga ära, siis me saame nelja osapoolega uuesti kokku ja me soovitame Jevgeni Ossinovskil küsimust veel kaaluda," sõnas Solman.

"Mina arvan, et sotsidel on pikem pink, neil on paremad valikud sinna. Ja inimene, kes on kuu aega tagasi öelnud, et ta on kategooriliselt eestikeelsele haridusele ülemineku vastu, nimetanud Keskerakonnast lahkunuid reeturiteks, see lihtsalt ei ole veenev," rääkis Solman.

"Võtame kasvõi Katri Raigi näite Narvas, saab ju ka eestlane tegelikult venelastega väga head dialoogi pidada. Ja kui nendega rääkida, neid armastada, nendest hoolida, siis ka vene kodukeelega inimene valib seda poliitikut. Miks peab ilmtingimata olema suur Julianna Jurtšenko, jääb minule veel arusaamatuks," ütles Solman veel.