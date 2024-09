Pere: Jurtšenko kõrvale tulgu eestikeelsele haridusele ülemineku tugiüksus

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatuse esimees ja abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ütles, et edasine koostöö Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadi Julianna Jurtšenkoga on võimalik, ent peab vajalikuks Lasnamäe linnaosavalitsuses Jurtšenkole eestikeelsele haridusele ülemineku protsessis toetava tugiüksuse loomist.

Kolmapäeval toimus kohtumine Julianna Jurtšenko, Tallinna linnapea, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimehe Jevgeni Ossinovski ning Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatuse vahel.

"Kuulasime ära Jurtšenko ja Ossinovski selgitused. Me lõplikult samale nägemusele ei jõua, aga selle jaoks ongi meil erinevad erakonnad. Me saime selguse, et teoorias me ajame sama asja ehk eestikeelsele haridusele üleminek seaduses ette nähtud korras ja tempos ilma mistahes lõdvendusi tegemata," ütles Pere ERR-ile.

"Me saime Jevgeni Ossinovskilt kinnituse, et linnavalitsus ei hakka küsima mingisuguseid leevendusi," sõnas ta.

"Meile tundub, et nüüd on meil võimalik kohtuda koalitsioonipartneritega. Kui sotsiaaldemokraadid soovivad minna edasi Julianna Jurtšenkoga, siis me arutame seda ja langetame ühise otsuse," sõnas Pere.

"On üldine tava koalitsiooni loomisel ja töötamisel, et üks erakond teisele oma personalivalikut peale suruma ei hakka. Antud juhul on Julianna Jurtšenkoga tekkinud fundamentaalseid küsimusi. Me saime vastused. Me ei pea enam rääkima sellest, kas Eesti on okupeeritud või kelle oma on Krimm. Me oleme nendes küsimustes ühel meelel. Oleme ka ühel meelel eesti keelele üleminekul. Me leidsime piisavalt suure ühisosa ja meile tundub, et edasine koostöö võib olla võimalik," ütles Jurtšenko.

Tugiüksus Jurtšenko kõrvale

Pere sõnul teeb Reformierakond ettepaneku, et Lasnamäe linnaosavalitsus linnas käimas oleva revisjoni käigus ümber struktureerida nii, et linnaosavanemale tekiks teda eestikeelsele haridusele üleminekul toetav tugiüksus.

"Oleks vajalik kaaluda, et selle revisjoni käigus struktureerime osad Lasnamäe linnaosavalitsuse olemasolevad ametikohad ümber selliselt, et see toetaks linnaosavanemat tema töös, mis puudutab eestikeelsele haridusele üleminekul," sõnas Pere.

Ta lisas, et olemasolevad ametikohad täidetaks uute inimestega, kes oleksid oma ala eksperdid.

Pere sõnul võiks küsida haridusametilt ja Lasnamäe linnaosa valitsuselt, kas tugiüksus võiks olla abiks järelevalvega või info jagamisega koolidele ja lapsevanematele.

Linnaosavanema üle üksus järelevalvet tegema ei hakkaks. "Eesmärk oleks pakkuda paremat teenust, mis tähendab, et see üleminek eestikeelsele õppele toimub nii, nagu peab – kvaliteetselt ja aega viitmata. Linnaosavanem allub otse linnapeale ja sedavõrd tundlikus küsimuses tahab kindlasti linnapea ja ka meie linnavalitsuses tervikuna, teada, kuidas edeneb eestikeelsele haridusele üleminek Lasnamäel või ka teistes linnaosades septembrikuus, milline on kokkuvõte novembri lõpuks. Kindlasti me tahame saada neid ülevaateid. Aga et nüüd me paneme kokku mingi tugiüksuse, mis läheb ja kontrollib ainult linnaosavanemat, siis ma pole kindel, kas see on kõige targem mõte, et võtta näiteks neli inimest, kes kontrollivad ühe inimese tööd. Toetavad teda. Toetavad. Ja viivad ellu seda, milles linnavalitsus kokku leppinud on," rääkis Pere.

Pere sõnul ei ole see aga Reformierakonna tingimuseks Jurtšenko linnaosavanemaks saamisel. "Me ei sea mingeid tingimusi," ütles ta.

Kui sotsiaaldemokraadid sellega aga ei nõustu, siis jääb Pere sõnul ettepanek lihtsalt ellu viimata. "Nagu koalitsioonis ikka, peame me üheskoos neid asju otsustama. Ja kui me üheskoos jõuame kokkuleppele, siis jõuame. Kui ei jõua, siis see asi ei lenda, millest oleks kahju," ütles Pere.

Isamaa Tallinna piirkonna juhatuse esimees Riina Solman ütles kolmapäeval pärast kohtumist Lasnamäe linnaosa vanema kandidaadi Julianna Jurtšenkoga, et soovitab linnapeal Jevgeni Ossinovskil teisi kandidaate kaaluda.

Ossinovski: kindlasti leiame koalitsioonipartneritega ühise meele

Jevgeni Ossinovski ütles ERR-ile, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond on oma otsuse langetanud. "Ma tänan selle väga suuremeelse ettepaneku eest, aga ma olengi kaalunud kandidaate koos sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonnaga ja meie kandidaat on Julianna Jurtšenko," sõnas Ossinovski.

Ossinovski rääkis, et linnaosavanema nimetamise protseduur näeb välja nii, et linnaosavanem kui linnapea otsealluvuses olev isik nimetatakse linnapea ettepanekul linnavalitsuse poolt, kuulates ära linnaosa kogu arvamuse.

"Ma olen suunanud Julianna Jurtšenko kandidatuuri Lasnamäe linnaosa kogule arutamiseks. Minu teada see arutelu toimub järgmisel nädalal. Kui see on toimunud, siis linnavalitsus saab selle otsuse langetada," ütles Ossinovski.

Ossinovski usub, et Jurtšenko saab ka kõigi koalitsioonipartnerite toetuse. "Me koalitsioonis töötame konsensuse põhimõttel. See eeldab, et partnerid on kõikide otsustega nõus, mida me teeme. Koalitsioonipartneritega me istume ühise laua taga igapäevaselt, pannes kokku linna eelarvestrateegiat. Kindlasti me leiame ka selles küsimuses ühise meele," lausus Ossinovski.

Eesti 200 veel kujundab oma seisukoha

Erakonda Eesti 200 kuuluv Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin ütles ERR-ile, et Eesti 200-l veel seisukohta ei ole. Jurtšenkoga kohtub erakond reede hommikul või järgmise nädala alguses.

"Tema varasemad ja hiljutised seisukohad ja ka eile avalikkusele ilmsiks tulnud tema kiri siselistis umbes kuu aega tagasi, on tekitanud kõvasti skeptitsismi minu heade kolleegide hoiakutes," sõnas Jašin.

Jašini sõnul on Reformierakond eelnimetatud tugiüksuse või nagu Jašin ütles ülemineku töörühma loomise seadnud Jurtšenko ametisse nimetamise tingimuseks.