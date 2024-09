Rõuge kiriku alt tulid välja haruldased leiud

Rõuge kiriku vundamendi niiskuskindlamaks muutmise jaoks eemaldati vundamendi juures olev pinnas, tööde käigus leiti pinnasest hulgaliselt luid, padruneid, erinevaid münte ning ainulaadseid ehteid. Leidudega tegelevad arheoloogid, kes määravad esemete hinnangulise vanuse.

"Sellest planeeritud pinnasest sügavamalt tulid leiud, näiteks selline asi nagu kilpsõrmus, aga seal oli näpuluu sees, mis osutab ikka väga vanale ajajärgule. Lidudena tuli hulgaliselt münte erinevast ajastust – Lübecki ajastust, üksik Vene traatmünt, keskaegseid sõlgi, aga ka kopikaid aastast 1938. Ampluaa oli lai," lausus muinsuskaitseameti Võrumaa nõunik Tiina Pettai.

Renoveerimistööd saavad jätkuda nüüd ainult arheoloogi ja luu-uurija juhendamisel. Kohalike inimeste jaoks annavad leiud uusi teadmisi nii Rõuge kiriku kui ka kogu piirkonna ajaloo kohta.

"Kui me oleme olnud uhked kogu aeg selle üle, et meil on kirik rohkem kui 300 aastat vana, siis kogu see ajalugu kiriku juures on ikka tunduvalt vanem. Kui me selle avastasime, siis võtsime ka vallaga ja spetsialistidega ühendust. Me peame kirikut ja kirikuaeda vaatlema hoopis laiemalt ja hoopis kaugemale – see algab Ööbikuoru linnusest, läheb siit üle ja läheb veel ürgorgu välja," rääkis Rõuge koguduse juhatuse esimees Jaak Pächter.