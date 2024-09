Frankfurdis võtavad mõõtu Euroopa parimad trammijuhid

Trammijuhid peavad näitama oma oskust sujuvalt pidurdada nii, et sõiduki külge kinnitatud anumast vett maha ei loksu, samuti tuleb lahendada tähelepanuülesandeid.

"Mul oli suhteliselt raske hinnata, kui pika vahemaa järel tramm tegelikult seisma jääb. Vajutasin natuke vara pidurit. Aga jah, punktid on korras," rääkis trammijuht Jennifer Gebel.

"Päris liikluses tuleb meil palju peatuda ja kohalt võtta. Selleks ongi meil see suurepärane harjutus ette kinnitatud veeanumaga, kust ei tohiks vett maha loksuda. Peatu ja hakka liikuma. See on väga oluline. Kui korralikult pidurdada ei oska, pole transpordis mingit võimalust," selgitas endine trammijuht Peter Wirth.

Võistlusi peetakse 11. korda ja need on toimunud igal aastal erinevas linnas. Võistlusi kogunevad vaatama suured rahvahulgad.

Korraldajad loodavad, et selline meelelahutuslik üritus julgustab inimesi ühistransporti kasutama.