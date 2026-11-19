Eesti arstide liidu eestseisus mõistab hukka sotsiaalminister Karmen Jolleri (Reformierakond) käitumise. Arstieetikakoodeksi järgi peab arst igas olukorras käituma oma elukutse vääriliselt. Nii arstile kui ka ministrile kehtivad kõrged eetilised standardid.

Eesti arstide liidu eestseisus kirjutas teates, et Joller pidas sotsiaalministrina töötades perearsti nimistut lubatust kauem ja algatas sellest loobumise alles siis, kui seaduserikkumine avalikuks tuli. Veidi varem viis ta riigikogusse seadusemuudatuse eelnõu, mille järgi saaks ministriametis lasta end perearstina asendada kuni volituste lõpuni. "Isegi kui niisuguses menetluses osalemine pole otseselt ebaseaduslik, on selles kindlasti huvide konflikt," seisis teates.

"Sotsiaalminister vastutab oma valdkonnas seaduste täitmise eest ja teeb järelevalvet valitsusasutuste tegevuse üle. Tervisekassa nõukogu esimehena peab minister jälgima, et Tervisekassa tegevus vastaks õigusaktidele," märkis eestseisus.

"Kuigi seaduse järgi võtab tervisekassa perearstilt nimistu ära, kui asendamine on kestnud üle aasta, teatas tervisekassa, et pole ka ühelgi teisel juhul pikaajalise asendamise korral nimistu äravõtmist algatanud ja halduspraktikat selle normi täitmisel ei ole. Seadus aga ei anna valikuvõimalust, kas nimistu ära võtta või mitte. Seega rikub tervisekassa seadust küsimuses, mis otseselt puudutab sotsiaalministrit, kes peab jälgima, et tervisekassa täidaks seadust," seisis teates.

"Arusaamatu on, et Eesti Vabariigi minister ei pea seaduse täitmist vajalikuks ja õigustab selle rikkumist. Eesti arstide liidu eestseisus leiab, et minister Karmen Jolleri käitumine ei ole arstieetikaga kooskõlas, riivab inimeste õiglustunnet ja kahjustab kogu arstkonna mainet. Sotsiaalminister, kes on läinud seadusega vastuollu, lasknud oma vastutusala asutusel seadust rikkuda ega tunnista huvide konflikti, on kaotanud usalduse ja ei sobi ministriametisse," nentis eesseisus.