Ilm oli neljapäeval üpris vihmane ja sombune, süüdlaseks madalrõhkkond, mis kattis Baltimaid. Ka reedel on ilm sarnane.

Ka suur osa ülejäänud Euroopast oli neljapäeval madalrõhkkondade meelevallas ja paljudes kohtades sadas. Eriti tugevad olid vihmasajud Inglismaa lõunaosas, Madalmaades ja Kesk-Euroopas. Vihma sadas ka mitmel pool Baltimaades. Soomes ja Rootsis tuli lisaks vihmale ka lörtsi ja lund. Kuivem ja soojem oli päev Hispaanias ja Balkanil, Kreekas tõusis õhusoe paiguti isegi üle 25 kraadi.

Ka reedel pöörleb madalrõhuala Läänemere kohal ja selle üks lohkudest liigub õhtuks üle Baltimaade Eesti kohale. Hommikuks jõuab Lääne-Eestisse vihmasadu, mis laieneb päeval üle maa. Õhtul lõuna poolt alates pilvisus hõreneb, õhusoe langeb ning hilisõhtul, kus õhutemperatuur on paiguti null kraadi, on teedel ka libeduseoht.

Laupäeval Läänemere põhjaosa kohal pöörleva madalrõhkkonna kese jõuab õhtuks Liivi lahele. Öösel on sajuhooge harvemini, kuid päeval jagub neid taas mitmele poole üle Eesti. Sajab ka lörtsi ning kohati lund.

Öö tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab vihma ja on udu. Puhub nõrk, valdavalt lõunakaare tuul, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 1 kuni 6 kraadi.

Hommik on peamiselt pilves ning Lääne- ja kohati kesk-Eestis sajab vihma. Puhub kagutuul, saartel lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi.

Ka päeval on taevas pilves ja sajab vihma. Õhtul lõuna poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb, kuid kohati tuleb sekka ka lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, õhtul puhanguti 12 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul pöördub tuul läände ja loodesse ning tugevneb. Sooja on 3 kuni 6 kraadi, hilisõhtul langeb 0 kraadi ümbrusse ja märjad teepinnad jäätuvad.

Nädalavahetus toob vihma, lörtsi ja paiguti ka lund. Öine õhutemperatuur võib langeda kuni -3 kraadini, päeval on 0 kuni +6 kraadi ja teed muutuvad libedaks, nii et nüüd on tõesti viimane aeg autoomanikel rehvivahetus ette võtta.

Esmaspäeva öösel võivad kraadid langeda kuni -4 kraadini, päeval on -1 kuni +4 kraadi. Aeg-ajalt sajab lund ja lörtsi, rannikualadel ka vihma. Prognoos teisipäevaks on üpris sarnane, öised kraadid on küll pisut kõrgemad.