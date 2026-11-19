Politsei teatel vahistati koostöös sisejulgeolekubürooga (IDB) kaks inspektorit tahtlike kuritegude eest, mille peamiseks motiiviks paistab olevat omakasu.

Politsei ei saa praegu üksikasjalikumat teavet anda, kuna uurimist viib vastavalt oma pädevusele edasi sisejulgeolekubüroo. Büroo ei ole aga juhtunu kohta veel avalikku teavet avaldanud.

"Politseis on käimas puhastus. Politseiuurimise tulemusena on kinni peetud ebaausad politseiametnikud, kes on toime pannud mitu eriti rasket kuritegu," ütles minister.

Politseiülem Armands Ruks märkis, et tema peamisi prioriteete ametisse astudes oli politsei maine tõstmine, üldsuse usalduse suurendamine politsei vastu, jõustruktuuri puhastamine ebaausatest ametnikest ning korruptsiooni ja muude kuritegevuse vormide väljajuurimine.

Samas nentis ta, et endiselt esineb üksikjuhtumeid, kus avastatakse politseiametnike toimepandud seaduserikkumisi, seega jätkub töö koostöös sisejulgeolekubürooga ning politsei ridade puhastamine ebaausatest ametnikest jääb prioriteediks.

"Mul on sügavalt kahju, et jõustruktuuris on endiselt neid, kes ei ole aru saanud, et on vaid aja küsimus, millal nad peavad seaduse ees vastutama avalikkuse ja politsei reetmise eest," ütles Ruks.