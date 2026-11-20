Läti piirivalvejuht Guntis Pujāts ütles intervjuus Läti Raadiole, et kui Eesti sulgeb maismaapiiripunktid Venemaaga, oodatakse Lätti rohkem piiriületajaid, mis tähendaks sealsetele piirivalvuritele ületunde.

Vastuseks Venemaa eriteenistuste rünnakule droonitootja Threod vastu plaanib Eesti alates 1. detsembrist sulgeda maismaapiiripunktid Venemaaga.

Kui Eesti piiripunktid sulgeb, suunduvad piiriületajad Lätti.

"Need ei ole kindlasti samad arvud, mis ületavad iga päev Eesti piiri, sest seal on palju jalakäijaid, eriti Narvas. Aga need, kes liikusid sõidukitega, proovivad nüüd liikuda Läti poole," ütles Pujāts.

Lätist lahkumiseks toimib elektrooniline järjekord. "Selles mõttes palju ei muutu," sõnas Pujāts.

Samas tunnistas ta, et tekivad järjekorrad ning lisatöö tähendab rohkem ületunde piirivalvuritele .

Piirivalvejuht märkis ka, et tal puuduvad andmed, nagu kavatseks Läti teha Eestiga sarnase otsuse. Kui aga Lätis piiripunktid Venemaaga suletaks, saaks sealsed piirivalvurid suunata rohelist piiri valvama.