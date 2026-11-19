Mõni tund pärast Hiinas Shenzhenis toimunud kohtumist Venemaa president Vladimir Putini ja Hiina riigijuht Xi Jinpingiga helistas Trump Berliini ning ütles, et Putin suhtub Ukraina rahuläbirääkimistesse tõsiselt.

Kolme Euroopa ametniku kinnitusel väljendas Trump kõnes tugevat skepsist selle suhtes, et niinimetatud tahtekoalitsioon annab Ukrainale veel miljardeid abi.

Koalitsiooni kohtumisele järgnenud pressikonverentsil küsiti, kas Trump hindab liiga optimistlikult Putini soovi sõda lõpetada.

Suurbritannia peaminister Andy Burnham vastas, et "hoopis vastupidi". Burnham lisas, et Trump rääkis ligi viis aastat kestnud sõja "kohutavatest" inimkaotustest.

Tahtekoalitsiooni kohtumisel osalesid ka Trumpi väimees Jared Kushner ja erisaadik Steve Witkoff

Witkoffi sõnul andis president saadikutele ülesande teha kõik võimalik Ukraina sõja lõpetamiseks. "Tänases kõnes kuulsin temalt, et ta mainis täpselt samu põhimõtteid ka kahele teisele liidrile, kellega ta kohtus," lisas ta.

Ühe allika sõnul rääkis president üldsõnaliselt ning rõhutas liidritele, et selles sõjas hukkub palju inimesi ja riigid peaksid lõpetama sellele raha kulutamise.

Sama allika teatel lausus Trump, et Putin on valmis rahuleppe saavutamiseks läbirääkimisi pidama.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles aga pressikonverentsil, et Euroopa rahastab Ukraina kaitset selleks, et rahuläbirääkimised üldse võimalikuks teha ja neid jõupositsioonilt pidada.

"Me ei paku seda tugevat toetust sõja pikendamiseks. Me tahame selle sõja lõpetada," lisas Merz.