Seirekanalite teatel saatis Venemaa Kaug-Idas asuvast Ukrainka lennubaasist välja strateegilised pommitajad Tu-160. Ülehelikiirusel lendavad Tu-160 lennukid kuuluvad maailma suurimate sõjalennukite hulka ning suudavad kanda nii tava- kui ka tuumarelvi.

Raskepommitajate õhkutõusmise järel võivad ohus olla kõik Ukraina piirkonnad, sealhulgas rindejoonest kaugel asuvad alad.

Seni on kõige rängemalt kannatada saanud aga Kiiev.

The Kyiv Independenti ajakirjanike teatel kõlasid plahvatused Kiievis alates kella 1.25-st öösel kohaliku aja järgi. Plahvatused toimusid mõni minut pärast seda, kui Ukraina õhuvägi hoiatas linna suunas lendavate Vene ballistiliste rakettide eest.

Esialgu pole inimohvritest teatatud ning kahjude ulatus pole veel selge. Raketid ja droonid on linna rünnanud öö jooksul korduvalt.

Veidi enne kella kahte öösel teatas Ukraina õhuvägi, et "kõik ballistilised raketid suunduvad Kiievi poole". Seejärel kuulsid linna keskosas viibinud The Kyiv Independenti ajakirjanikud uut lainet plahvatusi.

Veel plahvatusi kuuldi kella kolme ja poole nelja vahel, kui teatati lähenevatest rakettidest.

Kiievi sõjaväevalitsuse teatel puhkesid pealinna Oboloni ja Podili linnaosas tulekahjud elumajades.

Umbes 40 minutit hiljem kõlas uus plahvatuste laine. Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et Golossijevski linnaosas sai tabamuse taristuobjekt.

"Esialgsetel andmetel põleb objekti territooriumil asuv büroohoone," ütles Klõtško.

Hiljem teatas Klõtško, et Podili linnaosas süttisid ka mitteelamud ning ühe linnas asuva silla lähedal sai tabamuse "avatud ala". Linnapea ei täpsustanud, millist silda rünnati.

Rünnakud toimusid ka mujal Ukrainas.

Ballistiliste rakettide eest hoiatati ka Sumõ ja Poltava oblastis ning mitmes piirkonnas anti droonirünnaku hoiatus.

Õhutõrjesüsteemid viidi valmisolekusse isegi Lääne-Ukrainas asuvas Lvivis, mis paikneb Venemaa piirist kaugel. Lvivi oblasti kuberner Maksõm Kozõtskõi hoiatas, et linna kohal tiirleb Vene droon.

Lõuna-Ukrainas asuvas Krõvõi Rihi linnas tabas ulatuslik droonirünnak olulist taristuobjekti, teatas linna kaitsenõukogu juht Oleksandr Vilkul.

Rindejoonele lähemal asuvas Harkivis sai Vene rünnakus tabamuse linna Ševtšenkivski linnaosas paiknev raviasutus, teatas linnapea Ihor Terehhov. Esialgsetel andmetel sai rünnakus inimesi kannatada.

Putin lubas kättemaksu

Öösel toimunud rünnakule eelnenud päeval ähvardas Venemaa president Vladimir Putin Ukrainat kättemaksuga Krimmi silla ründamise eest.

"Meie vastumeetmed on palju valusamad kui see, mida Ukraina sillale tegi. Tänapäevaste täppisrelvadega pole seda kuigi keeruline teha," ütles Putin.

2014. aastal pärast Venemaa poolsaare okupeerimist ehitatud Krimmi sild on Vene vägede jaoks oluline varustus- ja transporditee okupeeritud Ukraina aladele. Osa silla sõiduteest varises kokku pärast Ukraina raketirünnakut 17. novembri öösel. Rünnakus kasutati väidetavalt Ukraina raketti Flamingo.

Kuigi Venemaa alustas 2022. aasta veebruaris Ukraina vastu sõda, on Putin Ukraina rünnakute järel Venemaa sõjaliste sihtmärkide vastu korduvalt ähvardanud kättemaksuga.

Venemaa öisele rünnakule eelnes terve päeva kestnud droonirünnak Kiievile, mis tabas linna südant ning kahjustas kahte Euroopa riikide saatkonda, Püha Volodõmõri katedraali ja elumaju. Rünnakus hukkus 26-aastane mees ning veel viis inimest sai vigastada.

Rünnakud toimusid ajal, mil Venemaa ja Ukraina juhid pidasid kõnelusi oma strateegiliste partneritega. Putin kohtus Hiinas Shenzhenis USA president Donald Trumpi ja Hiina riigijuht Xi Jinpingiga. Kolm riigipead allkirjastasid seal "rahudeklaratsiooni".

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus samal ajal Berliinis tahtekoalitsiooni juhtidega, et valmistuda Kiievi ja Moskva järgmisteks läbirääkimisteks.

Pärast kohtumist avaldasid Zelenski ja Euroopa juhid ühisavalduse, milles kutsusid Venemaad üles nõustuma relvarahuga energiataristu ja Musta mere laevateede ründamise lõpetamiseks.

Putin teatas aga kättemaksu lubades ka, et ei kavatse pidada läbirääkimisi relvarahu üle, mis puudutaks energiataristut või meretransporti.