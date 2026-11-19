Kalamehed üle Eesti on otsustanud meetrist pikemad ehk siis just suured röövkalad, millega uhkustada, vette tagasi lasta, et nad saaks järglasi ja kalu saaks rohkem.

Selleks, et jõgedes ja järvedes oleks ka tulevikus piisavalt röövkalu ja nad saaksid hoida veekogudes erinevate kalaliikide tasakaalu, soovitatakse kalameestel üle meetri pikkustele haugidele armu anda ja nad tagasi vette lasta.

"Kuna tema genofond on oluliselt parem ja tema kulinaarne väärtus ei ole nii hea, kui on seal väiksematel haugidel, siis oleme teinud üleskutse harrastuskalastajale, et nad vabastaksid oma püügi käigus suured haugid. See on siis üks meeter ja suuremad ning sellega seoses anname harrastuskalameestele n-ö meeneid," ütles Eesti kalastusklubide liidu tegevjuht Tarmo Erlich.

Nii sai ka kirglik kalamees Mihkel Kruusmann kalastusklubide liidult kingituseks käsitöölandi, sest ta saatis neile Põlvamaal püütud haugist foto ning video sellest, kuidas üle meetri pikkune kala taas tagasi vette vulpsas.



"See sügis praktiliselt iga kuu üks, kaks, kolm suuremat kala on tulnud. Suure kala tabamine on ikka erilisem, et ikka kui see pilt teha javabastusvideo, siis pärast on hea tunne, et sa tead, et see suur kala seal veekogus, kus sa käid, elab edasi ja ta annab järglasi ja seega mul on endal ka tulevikus võimalus sealt veekogust suurt haugi püüda," ütles Kruusmann.