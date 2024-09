Kuressaare ametikooli külastasid Tansaania õpetajad

Ega päris kõigis valdkonnas Saaremaa ja Aafrika vahel siiski koostööd teha vist ei saa. Kui näiteks Kuressaare Ametikooli õpilased näitasid Saaremaale sõitnud Tansaania õpetajatele oma disainirõivaid, siis saarlastele näidati ka vastu, et lihtsuses peitub võlu, ehk kuidas sealses riigis naisterahvas ennast saab ühe ja sama kangaga või rätikuga erinevalt riidesse panna. Samas erialad, mida siin ja seal kutseõppes õpetatakse kattuvad paljuski, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuressaare ametikooli teabejuht Taavi Tuisk ütles, et tegemist on projektiga, mille eesmärgiks on toetada Tansaania kutsehariduse arengut, eelkõige Kilimandzaaro piirkonnas. "Meil on siin partnerid kolmest Tansaania kutsekoolist. Eks sealne kutseõpe on hästi palju teoreetilisem, see mida koolides tehakse on teoreetilisem. Kõikidel koolidel ei ole selliseid töökodasid ja baase, et nad saaksid praktiliselt üldse teha," rääkis Tuisk.

Tansaania kutsehariduse õpetaja Louis Bonzon ütles, et talle jättis sügava mulje väikelaevaehituse üksus.

"Me nägime väikelaevaehituse üksust ja see oli väga huvitav. Tansaanias on mitmed külad mere või ookeani lähedal, kuid meil ei ole sellist tehnoloogiat. Samuti tutvusime ehituse õppega ning me nägime, et siin on kasutusel üsna erinevad meetodid ning see oli meile samuti väga põnev," sõnas Bonzon.



Praegune Kuressaare ametikooli koostöö tansaanlastega piirdub siiski õpetajatele kogemuste jagamisega, õpilasvahetuseks siiski veel ei pruugi veel minna, kuigi huvi sealt Saaremaale õppima tulla on üles näidatud küll.

"Neid küsimisi on olnud läbi aastakümnete, et kui on ikkagi soovi sealtpoolt siiapoole liikuda ja tulla arenenumatesse riikidesse, siis neid küsimusi aeg-ajalt ikka jõuab postkasti. Antud projektis me oleme sees, et proovida neile edasi anda neid teadmisi, mida me oleme teinud siin viimase 20 aastaga, et kuidas arendada noortes ettevõtlust ja ettevõtlusõpet," ütles Kuressaare ametikooli direktor Neeme Rand.