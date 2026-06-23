Vald otsustas Kuressaare jaanipäeva suurpidustuse tasuliseks muuta

Jaanipäev on eestlaste jaoks aeg, kus paljud lähevad oma juurte juurde või veedetakse aega oma lähedastega. Eesti saarte rahvastik kasvab neil päevil mitmekordseks

Nagu traditsiooniks juba kujunenud, on ka tänavused jaanid Saaremaal rahvarohked. Jaanitulesid on süüdatud alates reedest ja neid jätkub ka veel kolmapäevaks. Üks eripära on aga tänavu küll varasematega võrreldes. Nimelt Saaremaa n-ö esindustuli - Kuressaare jaanituli on sel aastal raha eest. Vald põhjendab otsust sellega, et neile tuli lihtsalt hea pakkumine.

"Kui erakorraldaja meile pakkus võimalust tuua Saaremaale jaanitulele Eesti tippartistid - tõelised superstaarid, nagu Anne Veski, Terminaator -, siis me arutasime ja leidsime, et kuna me andsime Saaremaal sel aastal 27 avaliku ürituse jaaniluba, siis neid tasuta üritusi on ju tõesti palju ja valida kõigile. Aga võiks ju olla üks selline tippartistidega ka. Seda me tõenäoliselt omavalitsusena endale ise lubada ei saaks," sõnas Saaremaa valla kultuurijuht Kristel Peel.

Selleks, et kellelgi jaanituli nägemata ei jääks, sõidutab vald kuressaarlasi tasuta bussiga kolmeks tunniks hoopis 50 kilomeetri kaugusele Orissaarde jaanitulele.

"Sõbranna soovis Orissaarde minna, sest ta ütles, et ta ei ole ammu-ammu enam Orissaares käinud," lausus Arda-Maiga.

"Esiteks, siin on sellised ansamblid, mis mulle ei meeldi ja teiseks - tasuta bussireis!" sõnas Orissaare jaanituleline Janne.

Vähemalt eelhinnangul piletiraha küsimine Kuressaare jaanituld küll ei pisendanud.