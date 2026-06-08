Esmaspäeval alustas Finnair otselende Soomest Saaremaale

Kui Vantaa lennuväljal Kuressaarde lendajad lennukisse astusid, siis Kuressaare lennujaamas juba tähtsa sündmuse puhul n-ö pidu käis.

Tallinna lennujaam ei välista, et selline pidu võiks mõne aja pärast korduda.

"Me oleme seda Kuressaare liini aktiivselt müünud. Me oleme seda müünud nii Soome kui ka Rootsi suunal. Hea meel on, et Finnair tuli meile partneriks Soome suunal, aga me kindlasti jätkame seda müüki ka Rootsi suunal. Aga mis kõige olulisem, et sel aastal Saaremaa turismiettevõtjad ja Visit Saaremaa müüksid kõvasti seda liini oma potentsiaalsetele klientidele, et lennukid oleksid täis ja et see liin järgmisel aastal tagasi tuleks. See on kõige olulisem," sõnas Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

Ajalugu esmaspäeval tegelikult kordus. Ka 21 aastat tagasi lendas Finnair ühel suvel Helsingi-Kuressaare liinil. Nüüd on liini jätkusuutlikkus nii saarlaste kui soomlaste käes.

"Tegelikult me läheme veel Helsingist edasi, kuna meie väiksemale poisile meeldib kangesti laevadega sõita, siis lähme edasi Stockholmi suure laevaga. Ja et selline võimalus koju kätte tuuakse - tuleb kasutada. Pilet maksab suurusjärgus 80 eurot nägu. Ma usun, et maad mööda oleks kallim ja kindlasti mitte nii huvitav!" ütles reisija Mikk Tuisk.

"Esialgu on ta planeeritud peamiselt Soome turule, puhkuste kõrghooajaks - Soomes juuni algusest augusti alguseni. Järgmise suve plaane ei ole veel lukku löödud, et suvehooaja liinid otsustatakse sügise poole. Aga esialgu vastuvõtt on olnud väga soe, broneeringutega oleme rahul ja loodame, et see jätkub läbi suve," ütles Finnairi lendude planeerimise juht Timo Vürmer.

Esimese reisi kaasa teinud Saaremaa turismiedendaja ütles, et edaspidi teda reisisaatjana küll rohkem ei näe, aga loodab nii soomlaste kui saarlaste huvile otseliini vastu.

"Ma arvan, et Saaremaal on väga palju pakkuda soomlastele. Kui ma täna rääkisin ka seal kohapeal, siis nad räägivad meie imelistest randadest, et kui tore siin on, kui vaikne siin on, kui hea söök siin on, kui toredaid üritusi siin toimub. Nii et ma arvan, et neid põhjuseid on rohkem kui kahe käe sõrmi," lausus Saaremaa turismiturunduse peaspetsialist Kristina Mägi.

Tegelikult on see liin oluline ikkagi ka saarlastele.

"Ülitore! Helsingist Kuressaarde saab kiiremini kui Kuressaarest Orissaarde! Nagu väga vahva!" sõnas Mägi.