Minister tahab, et transpordiamet ja autokoolid istuksid koos maha

"Olen rääkinud sellest olukorrast transpordiameti juhi Priit Saugiga ja minu suunis talle oli, et tuleb kiiremas korras maha istuda autokoolide liidu juhatusega ja aru saada, kus on sellel kriitikal nii-öelda konstruktiivne osa ja leida lahendused nendele muredele, mis on üles kerkinud," sõnas Svet ERR-ile.

Sveti hinnangul on tekkinud olukorras kõige olulisem taastada konstruktiivne ja

usalduslik suhe autokoolide liidu ja transpordiameti vahel.

"Meil tuleb igal juhul autokoolide liiduga istuda maha, vaadata numbritele otsa

ja aru saada, millest on see suur eksamitel läbikukkumiste protsent tekkinud. Seejärel saab öelda, millised nendest probleemidest on objektiivsed ja millised on subjektiivsed. Mina ootan, et dialoog hakkaks toimuma eeskätt näost näkku ja et siis tuleksid mingid konkreetsed ettepanekud," sõnas Svet.

Autokoolide liidu hinnangul võttis transpordiamet septembris kasutusele ebakvaliteetsed eksamiküsimused, mille tagajärjel kukkusid eksamitulemused kuus kuni seitse korda alla tavalise taseme. Liidu sõnul tuleb tekkinud kaose tõttu vastutavatel ametnikel ametist tagasi astuda.

Autokoolide liidu arvates on riikliku teooriaeksami küsimuste sõnastus arusaamatu, uued joonised raskendavad vastamist ning osa küsimusi on süsteemi sisestatud valesti (nt vastus kordab küsimust).

Autokoolide sõnul pole eksami läbimine 10 protsendi ringis tavapärane ega normaalne.

Transpordiameti sõnul on liiklustest korrektne ja õigusaktidega vastavuses.