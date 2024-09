Sirje Karis korraldas ÜRO peaassambleel Olena Zelenskaga laste õiguste arutelu

Ameerika Ühendriikide esileedi Jill Biden astus esmaspäeval üles ÜRO peaassamblee raames Ukraina ja Eesti poolt korraldatud üritusel. Jill Biden sõnas kõnes, et on oma mõtetes sõjas kannatada saanud lastega ning kinnitas jätkuvat toetust Ukrainale.

Ukraina ja Eesti presidentide abikaasad Olena Zelenska ja Sirje Karis korraldasid New Yorgis ÜRO Peaassamblee raames laste õiguste kaitsmisele pühendatud arutelu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seda on häbi tunnistada, aga kui 19 000 lapse röövimine koos piinamise, sandistamise ja mõrvadega toimub meie silme all, siis see tähendab, et kõik konventsioonid, kokkulepped, koodeksid ja memorandumid, mille eesmärk on kaitsta, on kahjuks osutunud ebatõhusaks," ütles Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenska.

Hiljuti Ukrainas visiidil käinud ja seal Venemaalt naasnud Ukraina lastega kohtunud Sirje Karis leiab, et toimunud üritusel oli kanda oma tähtis roll.

"Mida rohkem meid on – esileedisid ja -härrasid -, meil ei ole küll seda poliitilist võimu ega jõudu, aga nagu öeldakse, nagu Olena nimetas ka seda üritust, et see on soft power (pehme jõud - toim.), aga mõnikord võib soft power olla ka väga strong," ütles Eesti presidendi abikaasa Sirje Karis.

Kohtumisel esines ka Ameerika Ühendriikide presidendi abikaasa Jill Biden, kes meenutas südamlikku kohtumist Ukraina emadega.

"Ukraina emad, kellega olen kohtunud, on jätkuvalt mu mõtetes. Oleme jätkuvalt nende ja kõigi Ukraina inimeste kõrval. Viimased aastad on olnud valus meeldetuletus, et kui lapsed on, kus tahes maailmas ohus, siis on nemad kõige haavatavamad," rääkis Jill Biden.

USA esimene leedi kinnitas ka jätkuvat toetust Ukrainale.

"Oleme siin selleks, et pakkuda teile jätkuvat armastust ja tuge. Seisame Ukraina kõrval täna ja ka tulevikus. Aitäh," sõnas Biden.