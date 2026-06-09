Galerii: Olena Zelenska kohtus kõrgharidusjuhtidega

Eestis visiidil viibiva Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski abikaasa Olena Zelenska koos Sirje Karisega kohtus täna Tallinnas haridus- ja teadusvaldkonna esindajatega ning osales Eesti ülikoolide ja Ukraina uuringute ülemaailmse koalitsiooni koostöömemorandumite allkirjastamisel.

Veel külastavad Zelenska ja Karis Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskust (ESTDEV), kus neile antakse ülevaade keskuse ja Olena Zelenska Fondi koostööprojektidest, mille fookuses on eelkõige lapsed ja noored.

Ukraina president koos abikaasaga saabus Eestisse läinud öösel.