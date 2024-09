Tartu Aleksander Puškini kool loobub oma nimest

Tartu linnavalitsus kuulutas konkursi Tartu Aleksander Puškini koolile uue nime leidmiseks, sest senine nimi pole eestikeelsele haridusele ülemineku tõttu enam asjakohane. Kool on Puškini nime kandnud 125. aastat.

Nimekonkurss korraldatakse kooli hoolekogu eestvedamisel.

"Nimevahetus on suur ja oluline samm, kuid see võimaldab meil peegeldada muutusi, mida eestikeelsele haridusele üleminek toob. Meie eesmärk on leida nimi, mis ühendab meie kooli väärtused ja traditsioonid ning sobib hästi tuleviku haridusmissiooniga," ütles Puškini kooli direktor Alina Braziulene.

Uue nime aitab valida žürii, kuhu kuuluvad Tartu linnavalitsuse, kooli hoolekogu, õpetajate, õpilaste ja kooli juhtkonna esindajad. Kuna Annelinnas asuvast koolist plaanitakse kujundada piirkonnakool, peaks pakutav nimi seda väljendama. Uue nime ettepaneku saab teha igaüks Tartu linna veebilehel.

Nimekonkurss kestab kuni 31. oktoobrini.

Kooli lugu ulatub aastasse 1899, mil Pepleri tänaval avati Puškini tütarlaste gümnaasium.

Aastakümnete jooksul on koolil olnud mitmeid asukohti ja nimesid. Viimased kümme aastat kuni selle aasta sügiseni oli Tartu Aleksander Puškini kool venekeelse õppekeelega ülelinnalise vastuvõtuga põhikool.

Alates 2024. aasta sügisest on kooli õppekeel eesti keel ning tulevikus kujuneb koolist piirkonnakool, kuhu on oodatud kõik lähikonnas elavad lapsed.