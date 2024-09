Kohus mõistis Van Goghi maali pihta suppi visanud kliimaaktivistid vangi

Aktivistid Phoebe Plummer ja Anna Holland viskasid suppi maali pihta ja siis liimisid end kinni seina külge.

Tegudel on tagajärjed ja nad mõisteti juba juulis Southwarki kohtus kriminaalse kahju tekitamises süüdi. Reedel määras kohtunik Christopher Hehir Plummerile kahe aasta pikkuse vanglakaristuse ning Holland läheb 20 kuuks vangi.

"Teie tegevus oli äärmuslik, ebaproportsionaalne ja kriminaalselt idiootne," teatas kohtunik.

Kuulus maal sai valmis 1888. aastal ja on väärt ligi 85 miljonit eurot. Maal õnneks kahjustada ei saanud, kuna seda kaitses klaas. Küll aga sai veidi kahjustada selle 17. sajandist pärit raam ning prokuratuuri hinnangul võivad kahjud küündida 12 000 euroni.

Kliimaaktivistid ise on kliimamuutuste pärast väga mures ja leiavad, et võimud ja laiem avalikkus ei võta asja piisavalt tõsiselt ning proovivad seetõttu kodanikuallumatusega kliima teemadele tähelepanu tõmmata.

Plummer tegi ka 20-minutilise pöördumise ning rääkis, et ka Emmeline Pankhurst, Mahatma Gandhi ja Nelson Mandela võitlesid õigluse eest ja said selle eest omal ajal karistada.

Plummeri sõnul üritas ta rahumeelselt häirida tavapärast süsteemi, mis on ebaõiglane, ebaaus ja mõrvarlik.

Neljapäeval kutsus ka ligi 100 kunstnikku, kuraatorit ja kunstiajaloolast Hehirit üles, et ta annaks aktivistidele armu. Kirjas tõid nad välja, et aktivistid järgisid sajandite pikkust traditsiooni, kus ikonoklasmi abil koputatakse inimeste südametunnistusele.

Aktivistid ise on rühmituse Just Stop Oil liikmed. See rühmitus alustas tegevust 2022. aastal. Seejärel hakati korraldama vastuolulisi ja laiemat avalikkust häirivaid proteste.

Suvel mõistis sama kohtunik Hehir viieks aastaks vangi rühmituse asutaja Roger Hallami, kuna ta aitas organiseerida Londonit ümbritseva maantee blokeerimist, mille käigus põhjustasid kliimaprotestijad massiivse ummiku. Rühmituse andmetel on praegu kongis ligi 26 Just Stop Oili aktivisti.

Mitmed inimõiguste eksperdid leiavad, et sellised karistused on ebaproportsionaalsed ning piiravad inimeste õigust protestida. Ka ÜRO inimõiguste volinik on sellised meetmed mõistnud hukka.