Linn plaanib Viljandi linnuse alale ehitada vaateplatvormid ja sillad

Aasta tagasi Viljandi linnavalitsuse korraldatud arhitektuurikonkursi eesmärk oli leida lahendusi, mis muudaksid ordulinnuse, rahvakeeli lossimäed, külastajasõbralikumaks, kuid säilima peab kõik vana ja väärtuslik.

Konkursi võidutöö esitas osaühing "3+1".

Rajatavaid objekte on viis, neid jagub nii esimesele ja teisele Kirsimäele kui ka Kaevumäele.

"Vaatele orienteeritud objekt, olgu ta siis platvorm või astmestik, kust on ilus vaade. Ja siis neljas ja viies objekt on mägede vahelised sillad, mis loovad jällegi omakorda vaateid ja väärtustavad sellist mägist ruumi, mis siis on Eesti mõistes ainulaadne Viljandis," rääkis arhitekt Gert Guriev.

Tulevad ka uued elektri- ja valguslahendused ning pargimööbel.

Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik Monika Vestmann ei soovi võidutööle hinnangut anda, kuid möönab, et enne ehitustööde algust tuleb teha põhjalikud uuringud.

"Keskaegne Viljandi ordulinnus on väga rikkaliku ja rammusa kultuuripärandiga ja kõik kaevetööd on seotud arheoloogiliste uuringutega, on need siis arheoloogilised jälgimised või siis arheoloogilised kaevamised," sõnas Vestmann.

Sakala keskuses toimunud kaasamisüritusel sõna võtnud leidsid, et nende jaoks on lossimäed ennekõike looduskeskkond.

Kuid ajaloolane Jaak Pihlak peab plaani täiesti vastuvõetamatuks.

Pihlaku sõnul tuleb uute rajatiste püstitamisest täiesti loobuda ja keskenduda peakindluse osa põhjalikule läbikaevamisele ja uurimisele. "Ja siis me oskame öelda, milline see välja nägi täpselt ja mida sealt võiks osaliselt isegi võib-olla rekonstrueerida kui meil on vahendeid ja võimalusi ja meil on teadmine sellest," sõnas ta.

Ordulinnuse külastuskekskonna eelprojekt peab valmima aasta lõpuks, kuid kavandatu elluviimine on veel mägede taga, sest rahastusallikaid alles otsitakse.

"Tegelikult ka projekteerimise käigus on meil jutuks olnud, et projekteeritakse nii, et me saame seda etappidena ellu viia," sõnas Viljandi abilinnapea Are Tints.