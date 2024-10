Kohtla-Järve gümnaasium korraldas suure teatejooksu

Kohtla-Järve megateatejooksus oli võistkonnas 106 liiget, kellest igaüks pidi jooksma kilomeetri. Nii võistlejana kui ka ergutusgrupis osalejana kaasa teinud Kohtla-Järve gümnaasiumi abiturient Gertrud Rande ütles, et kaasaelamine oli lihtsam kui jooksmine.

"Kaasa elada on palju lihtsam, sest kui sa juba näed, et inimene tuleb, siis täiega karjud talle: "Jõuad, jõuad, jõuad!". Siis endal on tuju palju parem ja meeleolu on palju kõrgem," rääkis ta.

Jõhvi gümnaasiumi õpilased said tunda nii osalemismõnu kui ka võidurõõmu.

"Väga hea tunne on, tunnen uhkust oma kooli üle," ütles Ruslana Stepanenko.

"Väga super, ma olen väga õnnelik," ütles Regina Kondratenko.

Võiduka võistkonna liikmed kiitsid ümber Kohtla-Järve linnatiigi toimunud teatejooksu idee heaks.

Enam kui 100-liikmeliste võistkondade kokkusaamisega said esimesel katsel hakkama vaid neli Ida-Virumaa kooli.

"See tundub hullumeelne. Eks me olime ka kõik skeptilised, aga välja tuli hoopis midagi vahvat. Nagu siin näha on – see on tegelikult igati vinge," ütles Gertrud Rande.

Võistluse võitnud Jõhvi gümnaasium läbis 106 etappi ajaga 7:41.02. Teiseks tulnud Kohtla-Järve gümnaasium sai ajaks 8:26.28. Üldjärjestuses kolmas ja põhikoolidest kiireim oli Kohtla-Järve Ahtme põhikool ajaga 9:47.41. Kohtla-Järve Maleva põhikool sai ajaks 10:16.35.



Päeva kaks kiiremat aega kuulusid Ahtme kooliga seotud jooksjatele. Ahtme kooli vilistlane, praegu Jõhvi koolis õppiv Jegor Žigadlo sai ajaks 2.53. Ahtme kooli õpilane Igor Jan Krawczyk sai kirja tulemuse 2.54.