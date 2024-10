Rõuge mõttetalgud võitis idee, kuidas muuta Tamula rand ligipääsetavamaks

"Vunki mano" ehk hoogu juurde loometalgud on häkatoni stiilis ajurünnak, kus meeskonnad peavad kahe päeva jooksul välja töötama lahenduse väljakäidud murele. Kõik saab alguse probleemi täpsest sõnastusest ning lõppeb selge plaaniga, kuidas idee ellu viia ja lahendada.

Sel aastal oli loometalgutel väljas kümme meeskonda nii Eestist kui ka Lätist, kellest pea pooled tegelesid ligipääsetavusega.

"Me tahame muuta Eesti-Läti vahel oleva piiriülese matkaraja ligipääsetavaks nii neile, kel on liikumispuue, kui ka vanemaealistele ja noortele peredele, kel on veel lapsed vankris," ütles Eesti-Läti ühisprojekti "Access Routes" juht Alise Luse.

"Üks meeskond näiteks tegeleb Tamula ranna ligipääsetavusega, kus tahetakse luua olukord, kus inimesed sõltumata nende vajadustest saaks vette minna," lausus loometalgute mentor Daniel Kotsjuba.

Võru linna väljakäidud Tamula ranna kõigile ligipääsetavaks muutmise idee sai alguse igapäevaselt ratastooliga liikuva inimese kõnest, kes küsis, kas rand on tema jaoks külastatav. Idee võitis loometalgute peaauhinna ja nüüd ongi linnal plaan hakata randa etapiviisiliselt arendama.

"Näiteks et ma saaksin ratastooliga vee äärde, on vaja laudtee, üle liiva ma ei saa sõita. Väike kohandus, aga kui olla teadlik sellest vajadusest, saab neid arvesse võtta ja luua," ütles Kotsjuba.

Kaheksa aasta jooksul on loometalgutelt läbi käinud peaaegu 70 ideed. Näiteks sai "Vunki mano" loometalgutelt hoo sisse nii setokeelse lasteaiarühma tegemine kui ka ühtse Setomaa kooli loomine.

"Võib-olla kõige tuntum idee on "mahe ja muhe" ehk mahevõrgustik, millega me tõime meie haridusasutustesse 20 protsenti mahetoorainet. Siis me võtsime eesmärgiks, et selle aasta lõpuks eesmärk saavutada ja selle me saame ka kätte. Tegelikult on ka kogukondlikke ideid käinud läbi – näiteks siitsamast mitte kaugel asuv Mägilaste maja Rõuges meeste vabaajakeskuseks. Vana leerimaja on võetud kasutusse ja on väga tugevalt kogukonna keskuseks kujunenud," lausus "Vunki mano" loometalgute korraldaja Tiit Toots.