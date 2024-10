Vana-Vigala elanike sõnul viib kutsekooli sulgemine küla hääbumiseni

Kuuldused kutsekooli sulgemisest on jõudnud iga külaelanikuni ja küla ainsas toidupoes, mis rendib ruume kutsekoolilt, on see suur jututeema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kutsekool on olnud alati suur tööpakkuja kõigile. Kui siit töökohad kaovad ära, pood kaob ära, siis inimestel läheb järjest raskemaks. Koht sureb välja," ütles Vana-Vigala elanik Veljo.

Kuna kutsekool plaanitakse sulgeda kahe või kolme aasta jooksul, siis kevadel uusi õpilasi kolmeaastasele õppele enam ei võeta. Kutsekooli 70 töötajast suurem osa on tähtajatute lepingutega ja tuleks koondada.

"Põhjendus, mis on välja öeldud, on ikkagi see, et kool ei ole nüüd paaril viimasel aastal eelarvega välja tulnud ja ega rohkem põhjendusi ei olegi nagu välja toodud," ütles Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli direktor Enn Roosi.

Direktor Roosi hinnangul algavad eelarvemured sellest, et riik ei arvesta kooli rahastamisel piisavalt Vana-Vigala eripärasid.

"Kui võib-olla linnakoolidel on veerand õpilastest ühiselamus, siis meil on peaaegu kõik. Peale selle toimetame meie väikse õpivõimega õpilastega, erivajadusega õpilastega, mis tihitipeale on kallim," sõnas Roosi.

Kutsekooli sulgemine mõjutab Vana-Vigalas kõiki - põhikooli toitlustab kutsekooli söökla ja õpilased elavad kutsekooli ühiselamus. Möödunud aastal andis haridusministeerium vallale üle kutsekooli katlamaja, mis kütab lisaks ka põhikooli ja ümberkaudseid elamuid.

"Kui lähevad tagant ära kutsekooli hooned, mis saab sellest kaugküttest, kas see katlamaja üldse suudab siin eksisteerida selliste üledimensioneeritud kateldega, see on kindlasti üks väga-väga suur küsimus," ütles Märjamaa vallavanem Triin Matsalu.

"Õpetajaid me jagame, päris palju kes on suures osas kutsekoolis, meil natukese koormusega," ütles Vana-Vigala Põhikooli direktor Margit Liira.



Vana-Vigala kutsekool on aastaid koolitanud erivajadustega õpilasi, vallas ollakse mures nende laste saatuse pärast.



"Need lapsed on siin Vana-Vigalas leidnud endale tegelikult väga head õppimisvõimalused, mõistmise. Nende äraviimine tavakooli ei ole nii lihtne," ütles Märjamaa valla haridusnõunik Helen Raid.