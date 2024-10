Haapsalu õpilased proovisid raamatukoguhoidja ametit

Haapsalu lasteraamatukogu laenutusleti taga kätt proovinud lapsed said raamatukoguhoidja tööst aimu pooletunnistes vahetustes.

Lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg selgitas, et tavaliselt seostub lastele see töö nende endi sõnul "piiksutamisega" ehk raamatutel olevate vöötkoodide skaneerimisega. Külalislaenutaja päeval näidati lastele, et raamatukoguhoidja ametis on lisaks ka muud.

"Raamatuid tuleb leida riiulist, neid tuleb tagasi panna, tuleb arvele võtta päevalehed ja näituseraamatud panna näitusekonto peale. Ühesõnaga neid tööoperatsioone on raamatukogus ju päris palju," rääkis Kumberg.

Päeva esimene külalislaenutaja Teele on sellel üritusel osalenud ka varasematel aastatel. Kõige huvitavam on tema sõnul inimestega suhtlemine. "Ja see ka, et mu loodusõpetuse õpetaja siin käis," lisas ta.

Teises vahetuses olid ametis Rasmus ja Kaisa.

"Vahepeal võib tunduda raske, aga see ei tähenda, et elu seisma jääb," sõnas Rasmus. Kaisale oli kõige huvitavam inimestele raamatute laenutamine.

Üle Eesti peetavad raamatukogupäevad toimuvad 35. korda.