Kevadised koolivaheajad nihkuvad üksteisele lähemale

Järgmise aasta kevadine koolivaheaeg toimub tänavusest varem -14. aprillist 20. aprillini. Üheks põhjuseks on haridusministeeriumi otsus tuua varasemaks põhikooli lõpueksamite toimumisaeg.

"Kuna põhikooli lõpueksamite aega on muudetud, siis muutus ka kevadise koolivaheaja aeg," teatas haridusministeeriumi pressiesindaja Mari Annus.

Järgmisel aastal on ka vahe eelmise koolivaheajaga päris väikese: kui õppeaasta kolmas vaheaeg on 24. veebruarist 2. märtsini, siis neljas vaheaeg (v.a 12. klass) on 14. aprillist 20. aprillini. Sel aastal jääb vaheaja sisse ka Suur Reede.

2025/2026. õppeaastal on neljas vaheaeg 13. aprillist 19. aprillini. Suur Reede on 3. aprillil.

2026/2027. õppeaastal on neljas vaheaeg 12. aprillist 18. aprillini. Suur Reede on 2027. aastal 26. märtsil.

Haridusminister Kristina Kallas saatis kevadel välja 2024/2025. õppeaasta põhikooli ja gümnaasiumi eksamite ning tasemetööde ajakava, mille järgi toimuvad varasemate õppeaastatega võrreldes põhikooli lõpueksamid varem, kuid arvestusega, et eksamite ajad ei kattu põhikoolis ja gümnaasiumis.

Kallase sõnul polnud protsess seni õppija vaatest loogilises järjekorras – sisseastumiseksamid toimusid varem kui põhikooli lõpueksamid.

Lõpueksamite periood algab aprilli lõpus. Õppeasutused saavad arvestada põhikooli lõpueksamite tulemusi sisseastumisel ning kavandada vastuvõtuprotsess selliselt, et lisaks peetakse vaid vestlusi ning tehakse test vastavalt oma kooli või õppesuuna spetsiifikale, teatas haridusministeerium.